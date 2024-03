Goldinvest.de Aston Bay Holdings will Kupferprojekt Epworth in Nunavut erwerben Aston Bay Holdings (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) hat mit Emerald Geological Services (EGS) eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet, die im Rahmen einer Optionsvereinbarung in der kanadischen Provinz Nunavut den Erwerb des Kupfer-Silber-Zink-Kobalt-Projekts Epworth durch Aston Bay Holdings vorsieht.