Vancouver, B.C., 4. März 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (vormals First Uranium Resources Ltd.) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Nachgang zur Pressemitteilung vom 27. Februar 2024 bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens (die „Unternehmensaktien“) im Zusammenhang mit dem Abschluss seiner Reverse-Takeover-Transaktion (die „Transaktion“) an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) am 4. März 2024 unter dem Symbol „RUA“ wieder aufgenommen wird. Die Unternehmensaktien werden in den Vereinigten Staaten auch am OTCQX unter dem Symbol „KMMIF“ und in Deutschland an der FWB unter der WKN „A3DB6A“ gehandelt.