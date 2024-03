Ist die Goldpreisrally nun endgültig entfesselt? Das Edelmetall durchbrach gleich zu Wochenbeginn wichtige Widerstände und stieß damit die Tür auf der Oberseite weit auf. Auch Silber, das bis zuletzt noch „litt“, zeigte sich zuletzt in exzellenter Verfassung. Auch hier scheint sich das Blatt zu Gunsten einer Erholung(srally) zu wenden.

Lesen Sie hierzu unsere aktuellen Einschätzungen:

GOLD - Edelmetall durchbricht „Schallmauer“

Fliegt hier bald der Deckel? SILBER nach starkem Wochenausklang am Drücker.

Haussierende Gold- und Silberpreise machen natürlich auch die Produzentenaktien wieder interessant. Für den Sektor der Gold-Silberproduzenten war das Jahr 2024 bislang ein gebrauchtes Jahr. Eine Korrektur dominierte das Handelsgeschehen bei Barrick Gold, Newmont Corp. & Co. Doch auch die Aktien der Streaming- und Royalty-Unternehmen, wie Wheaton Precious Metals, verzeichneten seit dem Jahreswechsel kräftige Kursverluste.

Gelingt Wheaton Precious Metals mit den steigenden Gold-Silberpreisen im Rücken die Trendwende, das Comeback? Die charttechnische Konstellation ist überaus spannend.

Unmittelbar vor Weihnachten erreichte die damalige Aufwärtsbewegung im Bereich von 51 US-Dollar ihr Hoch. Danach kippten Stimmung und der Kurs. Knackige Gewinnmitnahmen zwangen Wheaton Precious Metals in die Knie. Wichtige Unterstützungen gingen verloren, was wiederum die Korrektur von technischer Seite aus befeuerte. Im Ergebnis erreichte Wheaton Precious Metals kürzlich den markanten Unterstützungsbereich um 38 US-Dollar.

Die anziehenden Gold- und Silberpreise zogen auch Wheaton Precious Metals erst einmal wieder mit nach oben. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 42+ US-Dollar.

Der Unterstützungsbereich um 38 US-Dollar ist überaus interessant, diente er doch in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als Ausgangspunkt veritabler Rallybewegungen. Diese stießen mitunter tief in den Bereich jenseits der 50 US-Dollar vor.

Die Parallelen zur aktuellen Situation sind deutlich zu erkennen. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn es Wheaton Precious Metals ein weiteres Mal gelingt, mit den 38 US-Dollar als Basis in Richtung 50+ US-Dollar vorzustoßen. Aber natürlich gibt es dafür keine Garantie. Sichere Gewinne an der Börse gibt es schlichtweg nicht. Auf dem Weg in Richtung 50+ US-Dollar muss Wheaton Precious Metals zudem noch die eine oder andere Hürde bzw. Widerstand überwinden. Vor allem der Widerstandsbereich um 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar scheint massiv ausgebaut zu sein.

