Zu groß ist auch der Respekt der Anleger vor den beiden Anhörungen von Jerome Powell am Mittwoch und Donnerstag vor Kongress und Senat in Washington. Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni in Frage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden.

Ein kräftiger Rücksetzer in den Kursen ist ohnehin überfällig. Die stärksten Korrekturen erleben Anleger typischerweise in Bullenmärkten. Starke, plötzliche, aber gleichzeitig kurzzeitige Abwärtsbewegungen sind Bestandteil eines jeden Bullenmarktes. Die Marktereignisse in dieser Woche sind dafür prädestiniert, einen solchen Rücksetzer auszulösen. Im Gegensatz zu einem Bärenmarkt folgen auf solche kurzzeitigen, heftigen Gewitter dann aber wieder langsam steigende Kurse und die zuvor erreichten Hochs können überschritten werden.