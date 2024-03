UBS-Analyst Patrick Hummel hat seine Kaufempfehlung für die Aktie von Mercedes-Benz bestätigt und das Kursziel von 78 auf 90 Euro angehoben. Damit hätte die Aktie, die seit ihrem Zwölf-Monats-Tief im Oktober bereits ein Drittel hinzugewonnen hat, nochmals knapp 25 Prozent Luft nach oben.

Zwei potenzielle "Gamechanger" stimmen den Analysten dabei positiv. Zum einen die Auszahlungen an die Aktionäre von über 8,5 Milliarden Euro jährlich, was beim aktuellen Aktienkurs einer Rendite von 11 Prozent entspricht. Dies setzt sich zusammen aus Dividenden von ca. 8 Prozent und Aktienrückkäufen von mindestens 3 Prozent. Zusätzlich könnte der Verkauf des nicht-strategischen 30-Prozent-Anteils an Daimler Truck, der aktuell einen Wert von rund 11 Milliarden Euro hat, weitere Mittel freisetzen.