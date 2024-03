Der Uranpreis hat sich seit Anfang 2020 mehr als vervierfacht. Auch wenn sich der Markt zuletzt eher seitwärts bewegte, sind sich Experten einig, dass die Nuklearindustrie weiterhin "an Dynamik gewinnt", da die Uranproduktion nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken.

Die "nukleare Renaissance" komme zu einer Zeit, in der es einfacher denn je sei, in den Nuklearsektor einzusteigen, und die Investitionsmöglichkeiten würden zunehmen, sagt Jeremie Peloso, Stratege bei BCA Research. "Die ganze Dynamik in der Nuklearindustrie befeuert weiterhin den Bullenmarkt für Uran und die Akteure entlang des nuklearen Brennstoffkreislaufs oder diejenigen, die daran beteiligt sind."

Insgesamt seien ETFs ein "hervorragendes Anlageinstrument, um sich in Uran oder dem Thema Kernenergie zu engagieren", so Peloso. Der Sprott Physical Uranium Trust beispielsweise sei ein physischer Uran-Trust, der Uran kauft und hält und ein sehr liquides Vehikel sei, sagte er. Sprott Uranium Miners konzentriert sich auf Uranbergbauunternehmen und physisches Uran, während Global X Uranium zusätzlich auf Konzerne setzt, die Komponenten für die Branche bereitstellen.

Zu den "etabliertesten und bekanntesten" Bergbauunternehmen gehören Cameco, einer der größten Uranproduzenten der Welt, Uranium Energy, das in der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Uran tätig ist, und Denison Mines, ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Kanada. Angesichts seiner Größe und seiner "Integration" in den nuklearen Brennstoffkreislauf gebe es Grund zu der Annahme, dass Cameco einer der Hauptnutznießer der nuklearen Renaissance sein werde, sagte Peloso.

Unterdessen sagte er, dass Yellow Cake, das sich auf den Kauf und die Lagerung von Uranoxid spezialisiert hat, ein Engagement in den Spotpreis von Uran ohne die mit Exploration, Entwicklung oder Bergbau verbundenen Risiken bietet, während Uranium Royalty ein Portfolio diversifizierter Uranbeteiligungen, einschließlich Lizenzgebühren und Streams, verwaltet.

Unabhängig davon gehörte Constellation Energy, das sich selbst als Amerikas größter Produzent von kohlenstofffreier Energie bezeichnet, mit seinem Mix aus Kernenergie, Wind-, Solar- und Wasserkraft zu den größten Aktiengewinnern im Februar.

Abgesehen von einem Engagement in physischem Uran oder im Kernbrennstoffkreislauf gebe es nicht viele Optionen für Investoren, sagte Peloso. Zu den wenigen gehöre NuScale Power, das bisher als einziges Unternehmen von der US-Atombehörde die Genehmigung für den Bau eines kleinen modularen Reaktors erhalten habe. Die Aktien von NuScale stiegen die letzten drei Handelstage jeweils zweistellig, womit NuScale seit Jahresbeginn knapp 50 Prozent zugelegt hat, nachdem sie 2023 fast 68 Prozent verloren hatte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion