Dem nach Alibaba zweiten großen E-Commerce-Riesen in China gelingt, was seinem Konkurrenten nach dessen Zahlen verwehrt geblieben ist, die Aktie steigt und zwar kräftig. JD.Com hat am Mittwoch alles im Gepäck, was sich Anleger wünschen können: Gute Zahlen, eine Dividendenerhöhung und neue Aktienrückkäufe.

Bei den Erlösen steigerte sich JD.com gegenüber dem Vorjahr um überschaubare vier Prozent auf 43,1 Milliarden US-Dollar, womit das Ergebnis aber um starke 1,5 Milliarden US-Dollar über der Erwartung des Marktes lag. Auch beim Gewinn kleckerte das Unternehmen nicht, sondern klotzte: Der lag pro Aktie bei 0,75 US-Dollar, Analysten hatten lediglich auf 0,63 US-Dollar pro Anteilsschein getippt.

Marge verbessert, ansprechendes Betriebsergebnis

Die lange unter Druck stehende EBDITA-Marge kletterte erstmals wieder, und zwar von drei auf 3,2 Prozent. Dadurch landete das Betriebsergebnis bei 1,4 Milliarden US-Dollar – und dass trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs mit den Konkurrenten Alibaba und PDD Holdings (Temu).

Die möchte CEO Sandy XU im kommenden Jahr mit einer Verbesserung der Costumer-Experience angreifen und so neue Marktanteile erschließen. Außerdem bekräftigte man, dass man in den für das Unternehmen wichtigsten Sparten Elektronik und Einrichtungsgegenstände wieder auf Wachstumskurs sei.

JD.com belohnt die Treue seiner leidgeprüften Anleger

Um Anleger für ihre Treue, insbesondere in den vergangenen drei Jahren, in denen die Aktie fast ausschließlich gefallen ist, zu belohnen, wird die Dividende kräftig von 0,61 auf 0,76 US-Dollar angehoben. Dadurch rentieren die Papiere auf dem Schlusskurs vom Dienstag mit 3,5 Prozent.

Außerdem will das Unternehmen in den kommenden drei Jahren Anteile im Wert von drei Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 34 Milliarden US-Dollar entspricht das etwa neun Prozent aller ausstehenden Anteile.

Kursexplosion am Mittwoch

Das runde Gesamtpaket, das JD.com dem Markt heute präsentiert hat, wird von Anlegern begeistert aufgenommen, die Aktie klettert unter hohen Handelsumsätzen um stolze 19 Prozent. Damit schrumpft das seit dem Jahreswechsel in der Aktie angefallene Minus auf etwa 12 Prozent.

Gegenüber ihren Allzeithochs hat die Aktie allerdings noch immer rund 75 Prozent eingebüßt. Die starken Gewinne von heute sind daher nur ein Anfang auf dem mutmaßlich langen Weg zurück zu alter Stärke. Das gilt auch für viele andere China-Aktien, denen JD.com heute aber neues Leben einhauchen kann. So legt im Windschatten von JD.com etwa auch Alibaba (2,3 Prozent) zu.

Der kräftige Aufschlag geht mit Blick auf die Gewinnschätzung für 2024 vollkommen in Ordnung: Aktuell ist JD.com mit dem Siebenfachen seiner für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt über 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und zeigt, wie groß aktuell die Bewertungslücke zwischen chinesischen und US-amerikanischen Basiswerten ist.

Fazit: Ein erster Erfolg auf einem langen Weg

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten von chinesischen Unternehmen! JD.com lieferte mit seinem am Mittwochvormittag veröffentlichten Geschäftsbericht eine blitzsaubere Vorstellung ab und lässt Anlegerherzen damit höherschlagen.

Das Timing für die explosive Kursreaktion könnte kaum besser sein, denn mit dem Kurssprung von heute zeichnet sich im kurzfristigen Chart ein Doppelboden bei 21,40 US-Dollar ab. Dieser könnte in den kommenden Wochen und Monaten die Grundlage für eine nachhaltige Erholung der Aktie werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion