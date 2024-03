Zur Videoanalyse:

Nach der Rekordlaune im DAX stand eine erste kleine Konsolidierung an, welche die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen einem Test unterzog. Dieses Szenario stellte ich in der Morgenanalyse am 05.03.2024 bei rund 17650 Punkten wie folgt dar (Rückblick):

Der Bereich bremste ein, wie das Chartbild nach dem Dienstag aufzeigte. Es zeigte auch auf, dass wir nachlassende Volatilität sahen:

Genau das beschäftigte uns über den Mittwoch hinweg. Um 17.700 scheint sich der Markt erst einmal auszuruhen und die weitere Richtung zu planen. Ein Signal für diese Richtung ist noch nicht zu erkennen, sodass der DAX im Big Picture seine Konsolidierung über die weitere Strecke nach unten zur großen Trendlinie ausbauen kann:

Nachdem wir am Montag um 0,11 Prozent sanken und Dienstag noch einmal um 0,1 Prozent, gab es am Mittwoch ein Plus in der gleichen Größenordnung. Starke Volatilität ist somit auch per Schlusskurs nicht zu erkennen, wie die Daten der Börse Frankfurt noch einmal im Detail aufzeigen:

Vielleicht entwickelt sich mehr Dynamik beim Verlassen des Dreiecks, was mittelfristig hier skizzierbar ist:

Dies schauen wir uns zur Eröffnung zusammen an und blicken nun in der Analyse auf die Wir schauen Vorbörse und die US-Indizes mit der gestrigen Entwicklung.

Nasdaq wieder stabiler, DAX-Vorbörse

Der Rücklauf im Nasdaq an das Nvidia-GAP aus Ende Februar war ein Ausrufezeichen in doppeltem Sinne. Einmal wegen der starken Dynamik, die vor allem am Ende einer Bewegung Einzug halten kann und dann wegen der schnellen Umkehr an diesem Bereich:

Diese schnelle Umkehr zeigt auf, dass weiterhin hohes Kaufinteresse vorhanden ist. Der aktuelle Kurs ist von einem weiteren GAP somit eingekreist:

Das Kaufinteresse kann auch als messbare Gier am Markt aufgezeigt werden:

Bei den Schlusskursen hatten wir an der Wall Street entsprechend ein positives Bild, was entsprechend hier verankert ist:

Die Rede von Jerome Powell hatte keine weiteren Abgaben erzeugt, auch wenn er zwischenzeitlich mit den Äußerungen zu weiter hohen Zinsen den Markt etwas "wackeln" ließ. Die DAX-Vorbörse scheint insgesamt wenig beeindruckt und notiert erneut ruhig:

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Donnerstag den 07.03.2024

Wir starten mit den Werkaufträgen aus Deutschland und blicken nach den ADP-Daten und JOLTS Stellenausschreibungen gestern nun auf den Challenger Report aus den USA zur Mittagszeit.

Danach startet die EZB-Sitzung mit der entsprechenden Pressekonferenz. Parallel werden die Lohnstückkosten und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA veröffentlicht.

Ab 16.00 Uhr folgt der zweite Teil der Anhörung von Jerome Powell zum FED-Rechenschaftsbericht.

Im Kalender sind alle Daten entsprechend mit den letzten Zahlenwerten verankert:

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet und dem Wirtschaftskalender entnommen.

Die aktuellen Quartalszahlen für diese Woche sind hier als Zusammenfassung verankert. Crowdstrike war der Gewinner am Dienstag und der Verlierer am Mittwoch, Volatilität ist also nach den Zahlen immer gegeben - anbei die aktuelle Wochenliste:

