Nachdem die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) am 5. Februar 2024 bei 12,92 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, korrigierte sie nach dem seit dem Oktober 2023 gestarteten Höhenflug auf bis zu 11,79 Euro. Danach konnte sich die Bankaktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 12,57 Euro steigern.

Da die niedrigen Kostenschätzungen die von Experten erwartet niedrigen Ertragsschätzungen in den nächsten Jahren überkompensieren sollten, bekräftigten die Analysten der US Bank JP Morgan ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie und hoben das Kursziel von 14,20 Euro auf 14,50 Euro an.