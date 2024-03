Wenngleich die Erlöse gegenüber dem Vormonat allerdings um knapp vier Prozent gesunken sind, bestätigte die Branche damit insgesamt ihren Erholungskurs: Das Plus von 15 Prozent ist der größte Umsatzsprung seit Mai 2022.

Noch ist das Niveau der äußerst starken Jahre 2021 und 2022 aber nicht wieder erreicht – und das trotz des anhaltenden Booms bei KI-Halbleitern. Vor allem die Nachfrage nach Speicherchips einerseits und Halbleitern für Unterhaltungs- beziehungsweise Konsumentenelektronik wie mobilen Endgeräten andererseits entwickelt sich derzeit noch schwach. Auch die anhaltende Schwäche auf dem PC-Markt setzt Herstellern wie Intel zu.

Kurse sind der Marktentwicklung weit vorausgeeilt

Ungeachtet der tatsächlichen Entwicklung des globalen Halbleitermarktes notiert der Branchenindex Philadelphia Semiconductor, hier am Beispiel des ETFs auf den wichtigsten Halbleiterindex demonstriert, auf neuen Allzeithochs.

Die sind vor allem den drei Indexschwergewichten Nvidia, AMD und Broadcom, die insgesamt auf ein Indexgewicht von 30 Prozent kommen, zu verdanken. Die große Diskrepanz zwischen Kurs- und tatsächlicher Marktentwicklung verdeutlicht allerdings auch, wie viel der in Zukunft erwarteten Gewinne bereits eingepreist und wie groß die Hoffnungen der Anleger sind, dass sich diese zukünftig tatsächlich auch materialisieren.

Nachzügler zeigt erste Anzeichen einer Erholung

Immerhin: Auch bei den oben genannten Nachzüglerbranchen zeigen sich inzwischen erste Verbesserungen. Der taiwanische Halbleiterhersteller United Microelectronics, kurz UMC, hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass seine Halbleiterverkäufe im Februar um 3,1 Prozent geklettert sind. Das ist das erste monatliche Umsatzplus seit über einem Jahr.

UMC stellt hauptsächlich technologisch weniger fortschrittliche Halbleiter her. Diese kommen vor allem in Fahrzeugen, Unterhaltungselektronik und mobilen Endgeräten zum Einsatz. Die Aktie des hierzulande kaum bekannten Auftragsfertigers hatte wallstreetONLINE vor wenigen Wochen als Geheimtipp zum Kauf empfohlen. Die Aktie notiert seither mit einem Plus von 3,8 Prozent.

Fazit: Der Markt ist in der Pflicht, in seine hohe Bewertung hineinzuwachsen

Die globalen Halbleiterverkäufe sind zum Jahresauftakt kräftig gestiegen, liegen aber noch immer deutlich unter dem Niveau von 2021/22. Nichtsdestotrotz notiert der Branchenindex auf Allzeithochs. Die große Diskrepanz bringt die Hoffnungen der Anleger zum Ausdruck, dass die globalen Halbleiterverkäufe schon bald über ihre bisherigen Rekordniveaus klettern werden.

Völlig unbegründet sind diese Hoffnungen vor dem Hintergrund der boomenden Nachfrage nach KI-Chips nicht. Außerdem zeigen sich auch bei Nachzügler-Sparten erste Anzeichen einer Erholung, wie der monatliche Umsatzbericht von UMC beweist. Nichtsdestotrotz hat der Halbleitermarkt gegenüber den aktuellen Bewertungen vieler Chip-Aktien noch einiges aufzuholen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

