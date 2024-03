08.03.2024 -



Super Tuesday

Welcome to the United States of America. Na ja, so united sind die Staaten gerade nicht, wenn man sich einmal die politische Landkarte der USA anschaut. Diese Woche war Super Tuesday. Am Super-Dienstag wurde in 15 Bundesstaaten und zwei Außenbezirken abgestimmt. Für die Demokraten ist Joe Biden gesetzt und bei den Republikanern hat sich Donald Trump durchgesetzt. Seine parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley schlug beim Wähler nicht wie ein Komet ein. Ihr Aufschlag daher diese Woche zu Ende. Das hilft am meisten Donald Trump, da er gerne mal Nikki Haley mit Nancy Pelosi verwechselte. Ob es ihm dabei hilft, den nach seiner Meinung amtierenden Präsidenten Barack Obama abzulösen, bleibt weiterhin unklar. Der echte Amtsinhaber Joe Biden kann sich aktuell nur schwer einmischen, da er sich gerade selbst Spickzettel schreiben muss, um nicht ständig die Ukraine mit dem Gazastreifen zu verwechseln. Vielleicht sollte man bei den Kandidaten den Super Tuesday besser auf einen Manic Monday legen. Wie dem auch sei, Trump hat freie Fahrt als Kandidat der Republikaner anzutreten, sogar in den Staaten, die ihn bisher von der Vorwahl ausgeschlossen haben, wie das höchste Gericht jetzt entschieden hat. Da knallen die Korken in Florida, in Mar-O-Lago ist am Wochenende Saturday Night Fever angesagt. Angesagt ist es auch auf Vergangenes zurückzugreifen:

Throwback Thursday