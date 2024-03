Rekordjagd hält an, Bitcoin auf neuem Allzeithoch

Nicht nur Bitcoin eilt derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten – erst am Montagmorgen hat die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ein neues Rekordhoch erklimmen und sich deutlich von der Marke von 70.000 US-Dollar absetzen können – auch für die Aktie von MicroStrategy läuft es hervorragend.

Nach einer Schrecksekunde in der vergangenen Woche, die Aktie büßte zeitweise fast 20 Prozent an Wert ein, dürfte der Höhenflug am Montag angetrieben von den starken Zugewinnen bei Bitcoin anhalten.