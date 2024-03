Einige Krypto-Bullen blicken nun auf die 100.000-US-Dollar-Marke als nächsten Meilenstein für Bitcoin , nachdem das führende Krypto-Asset am Freitag zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 70.000 US-Dollar überschritten und die Gewinne am Montagmorgen weiter ausgebaut hat.

Es ist das erste Mal in der Geschichte von Bitcoin, dass die Kryptowährung innerhalb eines Jahres vor dem Halving ein Allzeithoch erreicht hat, sagte Connors in einem Telefoninterview mit MarketWatch. Dies schließe das erste Halving von Bitcoin im Jahr 2012 aus, als der Kryptowährungshandel noch in den Kinderschuhen steckte, sagte er. Bis heute gab es drei Bitcoin-Halvings.

Das Halving ist ein in den Algorithmus der Bitcoin-Blockchain geschriebener Mechanismus zur Verwaltung des auf 21 Millionen begrenzten Münzvorrats. Bei einem Halving (Halbierung) wird die Belohnung für das Schürfen von Bitcoin halbiert, was bedeutet, dass Miner 50 Prozent weniger Token für die Verifizierung von Transaktionen erhalten. Solche Halbierungen sind nach jeweils 210.000 geschürften Blöcken vorgesehen, also etwa alle vier Jahre, bis der maximale Vorrat an Bitcoins freigegeben wird.

BlackRock treibt Rallye voran

Unterdessen hat BlackRock diese Woche Änderungen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht, um Bitcoin sowohl in seinen Strategic Income Opportunities Fund als auch in seinen Global Allocation Fund aufzunehmen.

"Diese Einreichungen von BlackRock tragen dazu bei, die Argumente für Bitcoin in einem Portfolio aufgrund der potenziellen Diversifikationsvorteile und höheren Renditen zu stärken", sagte Charles Yu, Vice President of Research bei Galaxy Digital. "Die sekundären Auswirkungen der Zulassung von Bitcoin-ETFs werden wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss auf die Nachfrage nach BTC haben, da eine Vielzahl anderer Anlageinstrumente wahrscheinlich Bitcoin in ihre Portfolios aufnehmen werden (z. B. Investmentfonds, geschlossene und private Fonds etc.) mit unterschiedlichen Anlagezielen und -strategien", schrieb Yu in einer Mitteilung am Freitag.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion