Die MicroStrategy-Aktie notiert nachbörslich um über sechs Prozent in Minus, nachdem das Unternehmen ein privates Angebot über 600 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen angekündigt hatte. Der Erlös aus diesem Angebot soll für den Kauf von Bitcoin verwendet werden. Das Angebot mit Fälligkeit 2030 richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Bereits am vergangenen Montag gab MicroStrategy bekannt, dass es etwa 3.000 Bitcoin für rund 155,4 Millionen US-Dollar in bar erworben hat, zu einem Durchschnittspreis von 51.813 US-Dollar pro Stück. Zum 25. Februar besaß MicroStrategy etwa 193.000 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 31.544 US-Dollar pro Stück erworben wurden. Der Wert der Bitcoin-Bestände ist damit auf rund 13 Milliarden US-Dollar gestiegen, seit das Unternehmen im Jahr 2020 begann, den digitalen Vermögenswert zu kaufen, um die Inflation abzusichern.

Microstrategy bezeichnet sich stolz als das weltweit erste Bitcoin-Entwicklungsunternehmen. Michael Saylor, der CEO von Microstrategy, betonte in diesem Monat die Überlegenheit von Bitcoin als Anlageklasse und äußerte seine festen Überzeugungen, dass weiteres Kapital in diese Kryptowährung fließen wird. Er ging sogar so weit zu sagen, dass Bitcoin mittlerweile das "beliebteste Anlagevermögen der Welt" geworden ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.