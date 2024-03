Während die Branchengrößen Barrick Gold und Newmont zuletzt erkennbare Schwierigkeiten hatten, aus den höheren Verkaufspreisen für Edelmetalle Profit zu schlagen, scheint die Musik bei kleineren Minen-Werten zu spielen. Einer davon ist SilverCrest , dessen Aktie am Montag explodiert.

Kursexplosion nach Zahlen

Grund für die Kursexplosion von zeitweise 20 Prozent ist das am Mittag vorgelegte Quartalsergebnis. Die Kanadier konnten ihren Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 50,3 Prozent auf 61,3 Millionen US-Dollar steigern. Der Gewinn pro Aktie landete bei 0,24 US-Dollar, Analysten hatten auf gerade mal 0,13 US-Dollar pro Anteilsschein getippt. Insgesamt fuhr SilverCrest einen Gewinn von 36 Millionen US-Dollar ein.

Zu verdanken war dieser einer deutlich höheren Fördermenge als noch im Vorjahr. Der Goldabsatz kletterte um 41 Prozent auf 16.100 Unzen, während das Unternehmen mit 2,56 Millionen Unzen Silber 35 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum verkaufte.

Unternehmen rechnet mit einem starken Jahr

Für 2024 präsentierte der mit einer Marktkapitalisierung von 813 Millionen US-Dollar überschaubar große Wert eine äußerst zuversichtliche Guidance. In Las Chispas, einer Mine in Mexiko, will man die Produktion deutlich beschleunigen, wodurch man auf eine Gesamtförderung von bis zu 10,2 Millionen Goldunzen-Äquivalenten hofft. Das läge auf dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres.

Gleichzeitig dürften die durchschnittlich erzielten Verkaufspreise und damit der Gewinn bei gleichbleibend geschätzten Kosten deutlich höher liegen, sodass der Nettogewinn von 117 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr übertroffen werden dürfte. Das spricht für einen Gewinn von mehr als 0,80 US-Dollar pro Aktie.

Aktie selbst nach dem Kurssprung günstig bewertet

Das Ergebnis kommt am Markt hervorragend an, die Aktie klettert zeitweise um fast 20 Prozent und nimmt damit Kurs auf die Marke von sieben US-Dollar. Angesichts der Prognose für 2024 ist der Kurssprung alles andere als verwunderlich, denn für die unternehmenseigene Schätzung wäre das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von acht bewertet – die Platzhirsche Barrick Gold und Newmont sind mit dem Doppelten bewertet.

Im Unterschied zu den beiden großen Minen-Werten ist SilverCrest aber schuldenfrei und sitzt nach Abzug aller Verbindlichkeiten auf liquiden Mitteln von 105 Millionen US-Dollar. Da sich die Unternehmensfinanzen in 2024 weiter verbessern dürften, hat das Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten: Zukäufe, weitere Buybacks oder sogar die Einführung einer Dividende.

Fazit: Wall-Street-Schätzung könnte zu niedrig sein

Anleger, die auf der Suche nach einem aussichtsreichen Minen-Wert sind, könnten bei SilverCrest fündig werden. Die Kanadier überzeugen am Montag mit einem starken Geschäftsbericht, einem guten Ausblick und einer kerngesunden Unternehmensbilanz mit vielen Spielräumen.

Da die Aktie selbst nach dem kräftigen Kurssprung heute günstig bewertet ist, könnte die Aktie mittelfristig über sieben US-Dollar klettern und für einen charttechnischen Ausbruch in Richtung zehn US-Dollar sorgen. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 50 Prozent. Der Wall-Street-Konsens liegt dagegen bei einem Kursziel von "nur" 8,33 US-Dollar und einem Potenzial von 30 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion