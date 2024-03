Von diesem Umstand sollte Gold eigentlich profitieren, das Edelmetall gilt aufgrund seiner Wertaufbewahrungsfunktion als Hedge gegen höhere Teuerungsraten. Davon ist am Dienstag aber nichts zu sehen, das Edelmetall fällt zur Stunde knapp ein Prozent.

Grund hierfür dürfte der starke Anstieg der Anleiherenditen sein. Die legen nach Veröffentlichung des Inflationsberichts sowohl am kurzen als auch am langen Ende der Zinskurve zu und dürften dem eigentlich zu erwartenden Preisanstieg bei Gold so entgegenwirken.

Überhitzung wird abgebaut, wichtiger Test könnte anstehen

Bislang hält sich der Schaden für den Chart in äußerst engen Grenzen. Für Gold war es ohnehin Zeit, den völlig überkauften Relative-Stärke-Index zu konsolidieren und seine Überhitzung abzubauen. Insofern könnten die Verluste heute mittelfristig sogar konstruktiv sein.

Das dürfte insbesondere für den Fall gelten, dass Gold in den kommenden Tagen weiter unter Druck gerät. Dann nämlich dürfte der jüngste Ausbruch bei 2.070 beziehungsweise 2.050 US-Dollar auf seine Nachhaltigkeit hin getestet werden.

Sollte Gold diesen Test bestehen, und darauf deutet das derzeit hohe Momentum hin, das der Trendstärkeindikator MACD zu erkennen gibt, wäre das mit Blick auf die kommenden Monate ein äußerst ermutigendes Zeichen. Die Edelmetall-Rallye könnte so mittelfristig erst recht in Fahrt geraten.

Die kommenden Tage werden spannend

Bewährungsproben für Gold lauern in den kommenden Tagen einerseits noch am Dienstagabend mit einer Auktion für zehnjährige US-Staatsanleihen. Am Donnerstag werden außerdem die Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise erwartet. Auch diese lagen bereits im Februar über den Erwartungen des Marktes.

Erneut könnte ein Preisanstieg von Gold dann durch höhere Anleiherenditen verhindert werden, die die Opportunitätskosten für das Edelmetall in die Höhe treiben und so seine Wertaufbewahrungsfunktion konterkarieren.

Fazit: Setup für noch höhere Kurse?

Der Bullrun bei Gold erhält am Dienstag trotz höher als erwartet ausgefallener US-Verbraucherpreise einen Dämpfer, der starke Anstieg der Anleiherenditen bremst das Edelmetall aus. Die Konsolidierung geht aber völlig in Ordnung, um die Überhitzung der vergangenen Tage abzubauen.

Besteht Gold in den kommenden Tagen anstehende Bewährungsproben und behauptet sich oberhalb der Ausbruchszone zwischen 2.070 und 2.050 US-Dollar, dürfte die jüngste Rallye mittelfristig auf äußerst sicheren Beinen stehen. Rücksetzer könnten sich so als Kaufgelegenheiten entpuppen – auch in Minen-Aktien wie Barrick Gold, Newmont oder nach starken Quartalszahlen SilverCrest.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

