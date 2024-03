Mit Kursgewinnen von knapp vier Prozent setzt sich das Papier am Mittwochmorgen an die Spitze des in Hongkong gehandelten Hang-Seng-Index und knüpft damit an die Gewinne der vergangenen Monate an. Im Vergleich zum Vorjahr steht inzwischen ein Plus von 78 Prozent auf der Anzeigetafel. Konkurrent Tesla hat sich in derselben Zeit um magere zwei Prozent gesteigert, während der chinesische E-Auto-Riese BYD mit einem Verlust von sechs Prozent gehandelt wird.

Weiteren Aufwind hat Li Auto zur Wochenmitte durch einen Bericht des Branchenportals CNEVPost erhalten, wonach die Registrierungen von Neufahrzeugen in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen sind. Nach 3.100 Fahrzeugen in der letzten Februarwoche sollen in der ersten Märzwoche 9.300 Fahrzeuge des aufstrebenden E-Fahrzeugherstellers angemeldet worden sein.

Damit rückt Li Auto dicht an Tesla heran, das 13.200 Neuregistrierungen verzeichnete. Branchenriese BYD liegt mit 49.100 Zulassungen unangefochten auf Platz 1. Seine anhaltende Aufholjagd gegenüber den deutlich größeren Konkurrenten hatte Li Auto erst vor Kurzem mit starken Quartalszahlen untermauert.

Folgt der Bullenflagge ein Ausbruch auf neue Allzeithochs?

Zwar konsolidierte die Aktie einige der nach dem Geschäftsbericht verzeichneten Gewinne, das Momentum ist seit Ende Februar aber anhaltend hoch. Noch liegt der Kurs unter dem im vergangenen Sommer markierten Rekordhoch, allerdings kann die Seitwärtskonsolidierung seither als Bullenflagge verstanden werden, aus der Li Auto auszubrechen bereit ist. Kurse von 50 US-Dollar dürften dann wahrscheinlich sein.

Die starke Vorstellung der Aktie kommt nicht von ungefähr. Mit seinen Range-Extendern und dem Fokus auf margenstarke Premiumfahrzeuge besetzt Li Auto gleich zwei stark nachgefragte Nischen. Mit einer Nettomarge von fast zehn Prozent ist Li Auto aktuell einer der profitabelsten Hersteller von E-Fahrzeugen, dementsprechend ist die Finanzlage mit einem Nettovermögen von 12,6 Milliarden US-Dollar, das aktuell rund ein Drittel der Marktkapitalisierung ausmacht, hervorragend.

Fazit: Aktie übernimmt Führungsanspruch

Das Papier von Li Auto entwickelt sich mehr und mehr zum heimlichen Star nicht nur innerhalb der E-Mobility-Branche, sondern auch am Markt in Hong Kong. Von Kursflaute ist hier nichts zu spüren, die Aktie ist auf dem besten Weg zu neuen Allzeithochs.

Untermauert wird dieser Anspruch durch eine starke Performance auch am Mittwoch, die Aktie setzt sich nach starken Zulassungszahlen an die Spitze des Hang Seng. Mit Blick auf das aussichtsreiche Chart-Setup sowie der vergleichsweise günstigen Bewertung – das für 2024 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18 – ist die Aktie derzeit ein klarer Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion