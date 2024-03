Chartanalyse HelloFresh nach historischem Crash auf Erholungskurs – jetzt zuschlagen? Die Aktie des Anbieters von Kochboxen, HelloFresh, wird am Mittwochmorgen den dritten Tag in Folge mit Gewinnen gehandelt. Damit ist das Papier nach dem historischen Crash in der Vorwoche auf Erholungskurs.