Am Mittwoch macht nach starken Erstzulassungen vor allem der Tesla - und BYD -Konkurrent Li Auto von sich reden. Die Entwicklung der Aktie hat sich schon vor geraumer Zeit von der Branchenentwicklung einerseits sowie dem lange schwachen chinesischen Markt andererseits abgekoppelt und strebt in Richtung neuer Allzeithochs .

Nach einer langen und kräftezehrenden Talfahrt arbeiten China-Aktien an einem Comeback! Besonders zum Auftakt dieser Handelswoche waren vor allem an der Börse in Hongkong notierte Unternehmen gefragt , der Hang-Seng-Index steigerte sich am Montag und Dienstag um insgesamt fünf Prozent.

Schon am Donnerstag könnte ein anderes chinesisches Unternehmen auf sich aufmerksam machen. Es stehen beim aufstrebenden Broker-Anbieter Futu Holdings Quartalszahlen auf dem Plan. Die könnten die zuletzt steile Aufholjagd so richtig eskalieren lassen, denn die Aktie steht vor einem Ausbruch:

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/13/futu-d-13032024.jpg

Kursexplosion voraus?

Bereits im Februar zeichnete sich mit dem Golden Cross der gleitenden Durchschnitte sowie dem Überwinden der Abwärtstrendlinie eine größere Rallye-Bewegung ab. wallstreetONLINE empfahl die Aktie bei einem Kurs von etwa 50 US-Dollar zum Kauf und stellte ein Kurspotenzial von 20 Prozent in Aussicht.

Diesen Plan hat die Aktie inzwischen überfüllt, Futu Holdings, das sich auf dem US-amerikanischen Brokerage-Markt mit der Trading-App MooMoo engagiert, nähert sich der Marke von 65 US-Dollar – und hat damit einen großen charttechnischen Ausbruch vor Augen: Kurse jenseits dieser Hürde würden die höchsten Notierungen seit über einem Jahr bedeuten. Nur wenig mehr und Futu Holdings könnte sich sogar auf den höchsten Kurs seit dem Herbst 2021 vorschieben.

Zwei Szenarien für den Ausbruch

Charttechnisch spricht das hohe Momentum, angezeigt durch einen weit im Plus-Bereich liegenden Trendstärkeindikator MACD, für einen unmittelbaren Ausbruch. Stärke demonstriert auch der RSI, der auf Tagesbasis bei 80 liegt und damit noch nicht vollständig überkauft ist.

Was den Kursverlauf seit November betrifft, handelt es sich um eine Untertassenformation, das sind in der Regel sehr zuverlässige Trendwende-Formationen. Für dieses gibt es zwei regelkonforme Szenarien. Der erste Fall ist der unmittelbare Durchmarsch, der zweite ein sogenanntes Cup-Handle-Pattern. In diesem Szenario würde es zur Bildung eines "Henkels", also eines kurzfristigen Abwärtstrends kommen, der dann nach oben verlassen wird und den Ausbruch einleitet.

Quartalszahlen dürften für Entscheidung sorgen

Die Entscheidung darüber, wie es bei Futu Holdings weitergeht, dürfte bereits morgen fallen, denn die in der US-Vorbörse zu erwartenden Quartalszahlen dürften den entscheidenden nächsten Impuls liefern.

Für das Unternehmen wird ein Erlös in Höhe von 337 Millionen US-Dollar erwartet, nach 290,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Gewinn soll 0,87 US-Dollar pro Aktie betragen, was etwas unterhalb des Vorjahresniveaus von 0,91 US-Dollar liegen würde. Futu Holdings hat die Gewinnerwartungen der Analysten bislang aber (mit einer Ausnahme im vergangenen Quartal) zuverlässig übertreffen können.

Große Kursbewegung erwartet

Am US-Optionsmarkt ist eine Kursbewegung von acht Prozent eingepreist. Das würde im Erfolgsfall für einen ausreichend großen Ausbruch sorgen, um dessen Nachhaltigkeit zu zementieren. Auf den ersten Blick scheinen die Pessimisten aber im Vorteil zu sein, 61 Prozent aller am Freitag verfallenden Optionen sind auf der Put-Seite gehandelt.

Womöglich trügt der Schein jedoch, denn der meistgehandelte Kontrakt ist die Put-Option mit einem Strike von 25 US-Dollar. Hier dürften vor allem Verkäufer der Option am Werk gewesen sein, die darauf hoffen, die Prämie einstreichen zu können. Um diesen Kontrakt bereinigt, hält sich das Kräfteverhältnis aus Optimisten und Pessimisten die Waage.

Fazit: Kaufen dürfte in beiden Fällen zum Erfolg führen

Für Anleger ergibt sich aus der spannenden Kombination von unmittelbar bevorstehendem Ausbruch und Quartalszahlen eine handfeste Trading-Chance! Sollte Futu Holdings die Erwartungen des Marktes morgen erfüllen und ansteigen können, sollten Anleger den Ausbruch in Erwartung einer Anschlussrallye kaufen. Nennenswerte charttechnische Hürden würden sich der Aktie erst im Bereich von 90 US-Dollar in den Weg stellen.

Sollte Futu am Donnerstag kein Ausbruch gelingen und die Aktie erst einmal zurücksetzen, dürfte ein Cup-and-Handle-Pattern wahrscheinlich werden. In diesem Fall kaufen Anleger den Rücksetzer (gegebenenfalls in mehreren Tranchen) und warten geduldig auf den Ausbruch aus dem Henkel der Formation. In beiden Fällen sind steigende Kurse unterstützt durch eine vergleichsweise günstige Bewertung, die Aktie wird aktuell mit dem Sechzehnfachen ihres Gewinns bewertet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion