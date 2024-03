Nicht nur Luxus-Elektroautos Nio: Jetzt auch Angriff am Massenmarkt! So heißt die neue Marke Bisher ist der E-Autobauer Nio für seine Luxus-Elektroautos und Batteriewechselstationen bekannt, die in fünf Minuten eine leere Batterie gegen eine volle tauschen. Doch nun greifen die Chinesen auch am Massenmarkt an.