Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Konjunkturdaten

Japan: BoJ, Zinsentscheid

05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion1/24 (endgültig)

05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 1/24 (endgültig)

08:00 Uhr, Schweiz: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 2/24

09:00 Uhr, Schweiz: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 3/24

11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q4/24

13:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 19.03.2024 Zeit Land Relev. Termin 04:00 JPN BoJ Geldpolitik Statement 04:37 JPN BoJ Zinssatzentscheidung 07:00 JPN BoJ Pressekonferenz 09:30 EUR EZB De Guindos Rede 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 13:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 13:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 13:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 13:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr)



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin