... dann aber startete die Aktie durch!

An diese Kursgewinne kann Qualcomm zum Wochenauftakt anknüpfen, das Unternehmen hat am Montag neue Produkte in seiner System-on-Chip-Sparte Snapdragon vorgestellt. Als System-on-Chip, kurz SoC, werden vollintegrierte Einheiten verstanden, die vor allem in mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets, zunehmend aber auch in Konsolen oder VR-Brillen wie der Quest 3 von Meta Platforms zur Anwendung kommen.

Mit der Modellreihe Snapdragon 8 verfügt Qualcomm bereits über äußerst leistungsstarke Produkte, die in zahllosen High-End-Smartphones, die Android als Betriebssystem verwenden, zur Anwendung kommen. Genau diese Plattform hat das Unternehmen nun aufgemöbelt und schickt sie in die dritte Generation. Clou der neuen Einheiten ist eine verbesserte KI-Performance, die vor allem im Umgang mit auf Large-Language-Modellen basierten Chatbots leistungsstärker agieren soll.

Neue Plattform für Android-Smartphones

Daneben sollen die neuen SoCs auch eine verbesserte Leistung für Gaming-Anwendungen sowie der Fotobearbeitung liefern. Chris Patrick, Vorstand der Snapdragon-Sparte, verspricht sich für Nutzer davon eine höhere Produktivität sowie mehr Raum für kreative Ideen.

Während US-Anbieter wie Apple (Bionic) und Alphabet (Tensor) zunehmend auf eigene SoCs und Recheneinheiten in ihren mobilen Endgeräten setzen, vertrauen vor allem chinesische Smartphone-Hersteller auf die Platinen von Qualcomm. Die neue Generation Snapdragon-SoCs dürften daher vor allem in den Geräten von Huawei und Xiaomi und ihren jeweiligen Töchtern beziehungsweise Marken landen.

Fazit: Qualcomm als Alternative zu Apple und anderen Chip-Aktien

Angesichts der zuletzt schwachen Verkaufszahlen von Apple auf dem Markt in China bietet Qualcomm daher eine zunehmend gute Gelegenheit, von der Geschäftsentwicklung chinesischer Hersteller zu profitieren, ohne sich direkt in diesen engagieren und deren Risiken tragen zu müssen.

Da die Aktie mit einem für 2024 erwarteten KGV von 17,2 außerdem verhältnismäßig günstig bewertet ist, bleibt Qualcomm ein zugegeben nicht mehr allzu geheimer Tipp innerhalb der inzwischen fortgeschritten bewerteten Halbleiterbranche. Mit der Produktvorstellung am Montag dürfte das Unternehmen künftig eine führende Rolle beim Verkauf von KI-Smartphones einnehmen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion