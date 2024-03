Aktien Frankfurt Eröffnung DAX setzt Konsolidierung fort – Bank of Japan beendet Negativzinsphase An der Börse lähmt das ehrfürchtige Warten auf die morgigen Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank gerade das Handelsgeschehen. Der Deutsche Aktienindex startet den fünften Tag in Folge in einer Konsolidierung.