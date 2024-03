- Vertonung und Ziele mit erhöhten Urangehalten

Vancouver British Columbia. 19. März 2024 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) freut sich, dass die Mobilisierung für das Winterbohrprogramm 2024 auf dem Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan im Laufe dieser Woche beginnen wird.

Winterprogramm 2024

Das Unternehmen führt im Winter 2024 ein Bohrprogramm, das Bohrungen über bis zu 1.500 m in maximal fünf (5) Diamantbohrlöchern umfasst. Die Priorität liegt auf der Weiterverfolgung der Tonalterationszone mit erhöhten Uranwerten, die im Winter 2023 identifiziert wurde, wobei der Schwerpunkt auf dem Übergangsbereich zwischen den Zonen K und H liegt (Abbildung 2).

Mittels der Bohrungen im Jahr 2023 wurde ein Illit-Ton-Alterationshof identifiziert, der sich vom oberen Teil der Zone K bis zur Zone H und weiter bis zur Bohrung EP0053 erstreckt. Am nördlichen Ende der Zone H sind innerhalb dieser Illit-Alterationszone Dravit und Kaolinit vorhanden. Illit und Kaolinit sind beides Indikatoren für eine hydrothermale Alteration, die typischerweise in Alterationshöfen von diskordanzgebundenen Uranlagerstätten vorkommen. Dravit ist ein borreicher Ton, der innerhalb des größeren Tonpakets in der Nähe der Uranmineralisierung im hydrothermalen System zu finden ist. Sowohl Illit als auch Dravit wurden als bedeutende Vektoren für die Entdeckung der Zone JR im Jahr 2022 durch F3 Uranium etwa 60 km nordwestlich des Projekts East Preston identifiziert.

Für das Programm wird ein mittels Hubschrauber transportiertes Bohrgerät eingesetzt, das von einem lokalen Auftragnehmer-Camp aus eingesetzt wird und so aufgrund der fehlenden Zufahrtsstraße die Umwelt weniger beeinträchtigt. Die Mobilisierung des Bohrgeräts und des Teams ist im Gange und die Bohrungen werden voraussichtlich in der letzten Märzwoche beginnen. Es wird erwartet, dass die Bohrarbeiten bis Mitte April abgeschlossen werden. Das für dieses Programm geplante Budget beträgt 1,5 bis 2 Millionen $.