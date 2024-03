Dafür spricht unter anderem ein Bericht der UBS vom Oktober 2023, in dem prognostiziert wurde, dass die Nachfrage nach Naturgraphit bis 2030 um mehr als das Sechsfache auf 6,3 Millionen Tonnen ansteigen und bereits ab 2025 ein globales Angebotsdefizit entstehen würde. Dabei stütze sich die UBS auf die Prognose, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2030 auf über 51 Millionen pro Jahr ansteigen wird, wobei die Batteriegröße steigen wird, mehr Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) sowie ein größerer Anteil an Naturgraphit-Anoden verwendet werden.

LFP-Batterien sind zwar nicht so robust wie andere Lithium-Ionen-Batterien und müssen öfter aufgeladen werden, doch aufgrund ihrer Kostenvorteile und geringeren CO 2 -Fußabdrucks geht die UBS davon aus, dass Automobilhersteller sie vermehrt in preisgünstigeren Fahrzeugen einsetzen werden.

Der zweite starke Indikator war der Beginn der Graphit-Exportkontrollen in China im Dezember 2023. China produziert über 65 % des weltweiten Graphits und chinesische Unternehmen kontrollieren mehr als 80 % des Marktes für Graphit-Batterieanodenmaterial.

Das chinesische Handelsministerium erklärt, die Graphitausfuhrbeschränkungen seien nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet. Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass China chinesischen Unternehmen, die im Ausland tätig sind, eine Vorzugsbehandlung gewährt, während Käufe durch ausländische Unternehmen blockiert werden sollen.

Neben den Exportbeschränkungen steigt auch der Ruf nach einer möglichst lokalen, ESG-konformen, kohlenstoffneutralen Lieferkette in Nordamerika und Europa, wodurch eine Abkopplung von der chinesischen Preisstruktur erwartet wird. Markteilnehmer suchen nach Graphit, das nicht an die chinesische Anodenwertschöpfungskette gebunden ist. Diese Einschätzungen werden von Branchenanalysten geteilt, die davon ausgehen, dass lokalisierte Nachfragestrukturen die Preise für Graphit, das bestimmte Standards erfüllt, in die Höhe treiben werden. Insbesondere, wenn zukünftig neue Gesetze in Kraft treten. Folglich prüfen mehrere nicht-chinesische Graphitunternehmen Lieferverträge auf der Grundlage von Preisindizes, die unabhängig vom chinesischen Markt sind.

Diese Entwicklungen in Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach umwelt- und sozialverträglichem (ESG-konformem) Graphit aus Projekten außerhalb Chinas unterstreichen die Dringlichkeit einer Diversifizierung der Lieferketten.

Branchenexperten wie Benchmark Mineral Intelligence prognostizieren, dass die großen Automobilhersteller Investitionen in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Elektroautos, zusammen mit dem Bau von über 200 LiB-Megafabriken investieren werden, was zu einem sprunghaften Anstieg der Graphitnachfrage führen soll.

Diese Fabriken sollen eine LiB-Produktionskapazität von über 3.000 GWh schaffen, was bis 2025 zu einem jährlichen Graphitbedarf von über 1.000.000 Tonnen führen soll. Um diese wachsende Nachfrage zu decken, muss sich die Graphitproduktion in kurzer Zeit mehr als verdoppeln.

Diese Faktoren deuten darauf hin, dass einige Graphitaktien im Jahr 2024 und darüber hinaus ein Rerating erfahren dürften.

Die Investoren konzentrieren sich dabei auf Unternehmen mit skalierbaren, qualitativ hochwertigen Projekten in Tier-1-Ländern, die sich möglicherweise in Downstream-Prozesse einbringen. Beispiele hierfür wären:

International Graphite Ltd (ASX: IG6; FWB: H99)

International Graphite (IG6) entwickelt aktuell eine Strategie, die vom Graphitabbau bis hin zur Entwicklung von Anodenmaterial australische und internationale Kunden versorgen soll.

Das Unternehmen besitzt die Graphitressource Springdale, die mit 49,3 Millionen Tonnen und einem Gesamtgraphitgehalt von 6,5 % (TGC) die zweitgrößte natürliche Graphitlagerstätte in Australien ist.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte International Graphite ermutigende Ergebnisse aus seiner neuen Scoping-Studie vom integrierten Bergbau- bis zum Marktprojekt Springdale-Collie, dessen Ergebnisse auf eine weltweit wettbewerbsfähige Kostenstruktur und eine robuste Projektökonomie hinweist.

Diese aktualisierte Scoping-Studie basiert auf der Verwendung von Konzentraten, die in Springdale produziert wurden und sieht einen jährlichen Input von 500.000 Tonnen Material für den Aufbereitungsbetrieb vor. Die prognostizierten Outputs belaufen sich auf 18.000 Tonnen CPSG (beschichteter gereinigter sphärischer Graphit) pro Jahr, das zu einem geschätzten jährlichen EBITA von 142 Millionen US-Dollar führt.

Im Februar dieses Jahres gab das Unternehmen die erfolgreiche Inbetriebnahme seiner neuen Graphit-Mikronisierungsanlage in Collie, Westaustralien, mit einer Jahreskapazität von 200 Tonnen bekannt.

Die Qualifikations-Mikronisieranlage ist die größte in Australien und ein Meilenstein in der Entwicklung einer heimischen Graphitindustrie. Sie wird die erste sein, die Graphitprodukte in Australien für Kundenakzeptanztests herstellt.

Die neue Anlage ist der Vorläufer eines kommerziellen Mikronisierbetriebs mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Jahr, den das Unternehmen in Collie plant. Der Bau dieser Anlage, mit geschätzten Kapitalkosten von 12,5 Millionen US-Dollar, könnte bereits Mitte 2024 beginnen, abhängig von der Finanzierung.

Mikronisierter Graphit ist der erste Schritt zur Herstellung von Batterieanodenmaterial für batteriebetriebene Technologien, insbesondere für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher.

Managing Director und CEO Andrew Worland sagte: "Wir sehen die kommerzielle Mikronisierung als einen wichtigen ersten Schritt in unserer Strategie, bei Collie fortschrittliche Batterieanodenmaterialien unter Verwendung von Konzentrat aus unserem zu 100 % in unserem Besitz befindlichen Springdale-Graphitprojekt in der Nähe von Hopetoun in Westaustralien herzustellen."

Die Mikronisierung von Graphit wird es International Graphite ermöglichen, einen breiten Kundenstamm aufzubauen, zusätzliche Betriebserfahrungen zu sammeln und Märkte für künftige Nebenprodukte zu schaffen.

International Graphite wird an der australischen Börse und in Deutschland an den Börsen Frankfurt, Tradegate und Stuttgart gehandelt.

Volt Resources Limited (ASX: VRC; FWB: R8L9)

Volt Resources ist ein etablierter Graphitproduzent und ein aufstrebender Hersteller von Naturgraphitanoden.

Volt hält eine 70%ige Beteiligung am Zavalievsky Graphite (ZG) Unternehmen in der Ukraine. Der Bergbau und die Verarbeitungsanlagen von ZG sind seit 1934 in Betrieb und bieten weitere Explorationsmöglichkeiten. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und Lieferketten für Graphitprodukte, die auf einer ausgezeichneten Transportinfrastruktur und einem zuverlässigen Strom-, Wasser- und Kommunikationssystem basieren.

ZG befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Märkten für die Elektromobilität. Es sind bedeutende Entwicklungen von Lithium-Ionen-Batterieanlagen geplant, um die in Europa ansässigen Automobilhersteller und den Sektor der erneuerbaren Energien zu bedienen.

Das Europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT) hat das Zavalievsky-Graphit-Projekt als strategisches Asset anerkannt.

Volt treibt auch die Erschließung seines zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Graphitprojekts Bunyu in Tansania voran – eine der größten Graphitlagerstätten der Welt.

In den USA baut Volt sein Downstream-Geschäft mit Naturgraphitanoden aus und reicht Finanzierungsvorschläge für die Aufbereitung von Batteriemineralien und Batterieherstellung für eine integrierte Anlage für Naturgraphitanodenpulver mit einer Kapazität von 10.250 Tonnen pro Jahr ein.

Volt Resources wird an der australischen Börse und an allen wichtigen deutschen Börsen wie Frankfurt, Tradegate, Stuttgart und Berlin gehandelt.

