Für Anleger können Unternehmen enorme Chancen bieten, die in der Lage sind, aussichtsreiche Explorationsziele ausfindig zu machen, eine Ressource zu identifizieren, hochwertige Investoren anzuziehen und mögliches Interesse an Fusionen und Übernahmen wecken.

Das Interesse der Anleger an Rohstoffexplorationsunternehmen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie z. B. den großen Bedarf an Batteriemineralien und -metallen sowie an Seltenen Erden, um die Elektrifizierung und die Umstellung auf erneuerbare Energien voranzutreiben. Globale Unsicherheiten rücken den Fokus auf Goldexplorationsunternehmen und die zunehmenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Rohstoffsektor weisen das Wertsteigerungspotenzial auf.

Größere Bergbauunternehmen konzentrieren sich zumeist auf den Abbau und die Produktion und überlassen die Exploration in der Regel engagierten Explorationsunternehmen. Fast alle bedeutenden Entdeckungen der letzten Jahre wurden von Junior-Explorern gemacht. Seit 2000 wurden in Australien 71 % der Vorkommen von Junior-Explorern entdeckt. Der Aktienkurs von Chalice Mining (ASX: CHN) beispielsweise stieg von 0,19 A$ Ende 2019 auf 5,91 A$ Ende Juli 2023, nachdem die erste Entdeckung einer Ressource in Westaustralien als eine der größten Nickel-Kupfer-Sulfid-Entdeckungen der Welt bestätigt wurde.

In Europa dürfte auch das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe das Interesse am Rohstoffexplorationssektor verstärken. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Europäische Union bis 2030 10% ihres Bedarfs an kritischen Rohstoffen in Europa abbauen und 40% ihres Bedarfs im Inland verarbeiten soll. Dies sollte zu einem Anstieg der Investitionen im Rohstoffsektor und auch im Explorationsstadium führen - nicht nur in Europa, sondern auch in Ländern, die mit einer nachweislich nachhaltigen Lieferkette nach Europa liefern können.

Einige Rohstoff-Explorer, die einen Blick wert sind:

First Class Metals Plc (LSE: FCM; FWB: WN9) ist ein an der Londoner Börse notiertes Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetall und Batteriemetall-Vorkommen in einem Tier-1-Gebiet in Ontario, Kanada. FCM verfügt über neun Projektgebiete mit hervorragenden Aussichten auf Gold, Silber, Kupfer, Lithium und Nickel.

Das Goldprojekt Sunbeam gilt als sehr vielversprechend, da bereits Bohrgenehmigungen erteilt wurden und Bohrgeräte vor Ort sind. Sunbeam ist eine historische Goldmine, die zwischen 1898 und 1905 Gold produzierte. Es gibt Schätzungen von möglicherweise 50.000 bis 70.000 Tonnen Gold mit einem Gehalt von 13,0 g/t in den alten Abbaugebieten. Mehrere Gebiete, die bei Sunbeam von Interesse sind, wurden nun abgetragen, und es wurde eine Reihe von Schlitzprobenentnahmen eingeleitet.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist North Hemlo, das 427 zusammenhängende Claims auf 90 km2 umfasst. North Hemlo ist sehr aussichtsreich für Basismetalle (Nickel) und Gold.

Beim Projekt West Pickle arbeitet FCM mit dem Earn-in Joint-Venture-Partner Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) zusammen. Im Jahr 2022 entdeckte PDM eine neue hochgradige Nickelsulfidzone, was darauf hindeutet, dass hier eine neue Nickelsulfidzone auf Distriktniveau entstehen könnte - was ähnliche Entdeckungen auf den von FCM zu 100 % kontrollierten Konzessionen in der Nähe zur Folge haben könnte.

Das Interesse von internationalen Großinvestoren an diesem Gebiet zeigt sich darin, dass Glencore einen Tag, nachdem Palladium One die Entdeckung einer neuen hochgradigen Nickel-Kupfer-Zone auf seinem Ontario-Projekt gemeldet hatte, eine 9,99%ige Investition in Palladium One tätigte.

In einem kürzlich erschienenen Bericht vom Broker First Equity heißt es: „Die Entdeckung bei West Pickle ist ein erster Beweis für das „Close-Ology“ Konzept des Managements, um Projekte mit geringem Risiko und hohem Gewinn zu entwickeln (in der Nähe von bestehenden, vielversprechenden Projekten und operativen Bergwerken). Viele der Konzessionen von FCM befinden sich in der Nähe bestehender großer Entdeckungen und/oder in Betrieb befindlicher Bergwerke wie der Sugar Zone Gold Mine".

Ontario ist ein heißes Pflaster für Investitionen in die Energiewende, Bergbau und den Elektromobilitätssektor. Anfang dieses Jahres kündigte der deutsche Autoriese Volkswagen eine Investition von bis zu € 4,8 Milliarden an, um in Ontario eine Gigafabrik für Batterien zu errichten. Und im Jahr 2022 wurden mehr als € 650 Millionen in die Rohstoffexploration in Ontario investiert.

Resouro Gold Inc. (TSX.V: RAU; FWB: BU9) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von wirtschaftlichen Mineralprojekten in Brasilien konzentriert.

Das Unternehmen verfügt über zwei große Projekte in Brasilien - die Projekte Novo Mundo und Tiros.

Das Tiros-Titan- und Seltene Erden-Projekt befindet sich in der Capacete-Formation in Minas Gerais, der Bergbauhochburg Brasiliens. Die Tiros-Konzession deckt das Gebiet mit dem größten Explorationspotenzial ab. Die in diesem Gebiet üblicherweise vorkommenden Seltenen Erden sind Neodym, Praseodym und Dysprosium. Kürzlich haben Untersuchungen von Bohrkernproben TiO2-Gehalte von durchgängig über 15% und potenziell wirtschaftliche Seltene Erden-Oxid-Gehalte von bis zu 1% TREO bestätigt.

Das Goldprojekt Novo Mundo erstreckt sich über 167 km2 des äußerst aussichtsreichen Goldgürtels Alta Floresta, in dem sich mehrere große Bergwerke in Entwicklung befinden. Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2022 ergaben beeindruckende 16,21 m @2,97 g/t Gold in einer Tiefe von 55,9 Metern.

Die Art dieser Projekte lässt auf umfangreiche Explorationsmöglichkeiten und eine zeitnahe Produktion schließen. Das Konzessionspaket bietet Resouro zahlreiche Wachstumschancen.

Brasilien zieht mit großen Investitionen in Eisenerz, Gold, Kupfer und Aluminium bedeutende globale Investitionen an. Der Bergbausektor verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Rekordzuwachs von 75% bei den Fusions- und Übernahmeaktivitäten. Seltene Erden werden wahrscheinlich auch weiterhin Investitionen anziehen, da Brasilien der weltweit größte Produzent von Niob ist, das in Windturbinen, Düsentriebwerken und Magneten verwendet wird.

Prospech Limited (ASX: PRS: FWB: 1P80) ist ein in Australien ansässiges Mineralexplorationsunternehmen mit Projekten in der Slowakei und in Finnland. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Projekte zu entdecken, zu definieren und zu entwickeln, die ein hohes Vorkommen an Seltenen Erden, Lithium, Kobalt, Kupfer, Silber und Gold aufweisen.

Prospech besitzt ein Portfolio von Kobalt- und Edelmetallprojekten in der Slowakei, die zu 100% im Besitz des Unternehmens sind. Kürzlich erwarb das Unternehmen auch 51% (mit der Möglichkeit, auf 100% aufzustocken) der Finnland-Projekte, die aussichtsreich für Seltene Erden und Lithium sind.

Das Unternehmen hält das Korsnas REE-Projekt in Finnland für besonders vielversprechend für Seltene Erden. Das Projekt liegt in der Nähe eines historischen Bergwerks, wo zwischen 1959 und 1972 abgebaut wurde. Der Gesamtgehalt an REE, der von früheren Minenbetreibern entnommen wurde, liegt zwischen 0,7 % und 2,22 %. Erste Untersuchungen einer Probe ergaben 18,3 m mit 1,32 % Seltenerdoxiden, einschließlich Praseodym, Neodym und Dysprosium.

Finnland gilt als eines der besten Bergbauländer der Welt mit einem der umfangreichsten Geodatensätze, einer unterstützenden Regierung und einem stabilen Unternehmensumfeld. Finnland verfügt über Kobalt-, Nickel-, Lithium-, Graphit- und Seltene-Erden-Reserven, und die Anleger werden die kleinen Explorationsunternehmen wie Prospech genau beobachten, da sie einen Vorteil haben, wenn sie als erste vor Ort sind.

Die Slowakei ist ein weiteres Land, in dem die Exploration von Mineralien und Metallen in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Der Geologische Dienst der Slowakei verfügt über eine umfangreiche geologische, geochemische und geophysikalische Datenbank, die Unternehmen wie Prospech dabei hilft, ihre Explorationsaktivitäten zu fokussieren und die Mittel effizient einzusetzen. Das Land ist eines der günstigeren Bergbau- und Explorationsgebiete innerhalb der EU.

Das wichtigste slowakische Projekt von Prospech sind die Projekte Kolba (Kobalt) und Svatodusna (Kupfer-Silber-Kobalt-Nickel). Vorläufige hochgradige Kupfer-Kobalt-Silber-Untersuchungsergebnisse wurden von der Kolba-Exploration in zwei Programmen geliefert.

Da die Nachfrage nach grünen Metallen wie Lithium, Kupfer, Kobalt und Nickel in den nächsten zehn Jahren ungebremst sein wird und die Goldpreise durch globale Unsicherheiten gestützt werden, dürfte das Interesse der Investoren an Rohstoff-Explorern anhalten.

