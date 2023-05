Der im März dieses Jahres vorgestellte Entwurf des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe enthält einige ehrgeizige Ziele für Europa: Die EU-Kommission strebt an, dass 10 % des gesamten EU-Bedarfs an kritischen Rohstoffen durch Bergbau in der EU, 40 % durch lokale Verarbeitung und 15 % durch Recycling in der EU gedeckt werden.

Die Suche nach kritischen Rohstoffen in Europa ist in vollem Gange, und viele blicken auf nordische Länder wie Schweden, Finnland und Grönland, um den enormen Bedarf zu decken, der für die Energiewende und die Versorgung der zahlreichen Gigafactories, die in ganz Europa geplant sind, erforderlich ist.

Der EU-Bedarf an kritischen Rohstoffen wird wahrscheinlich gegenüber dem derzeitigen Niveau erheblich steigen. Um das erklärte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, würde die EU im Jahr 2050 Schätzungen zufolge 60-mal mehr Lithium und 15-mal mehr Kobalt benötigen als heute.

Die Nachfrage nach Seltenen Erden, die in Dauermagneten für Windkraftanlagen verwendet werden, wird bis 2050 voraussichtlich um das 10-fache steigen.

Europa möchte das massive Ungleichgewicht bei der Versorgung beseitigen, bei dem einige Länder fast die gesamten EU-Importe abdecken.

Einige Beispiele der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) aus dem Jahr 2021:

98 % der europäischen Versorgung mit Nickeloxid kommt aus Russland, 72 % der Seltenen Erden aus China, 86 % des Vanadiums aus Russland und 56 % des Molybdäns aus Usbekistan.

Kein Wunder, dass die Freude in Europa groß war, als die staatliche schwedische Bergbaugesellschaft LKAB Anfang des Jahres bekannt gab, dass im Norden Schwedens mehr als eine Million Tonnen Seltenerdoxide entdeckt wurden. Die Größe der möglichen Ressource muss noch weiter verifiziert werden, aber mit mehr als 1 Million Tonnen wäre es das größte Seltenerd-Vorkommen in Europa. Inzwischen wurde jedoch bekannt, dass der Anteil der Oxide in der Lagerstätte recht gering sein könnte (0,18 %), was die Erteilung von Genehmigungen in Schweden erschweren könnte.

In Grönland - das seit langem als mögliche Fundgrube für kritische Rohstoffe und Seltene Erden gilt - arbeitet das australische Explorationsunternehmen Eclipse Metals Ltd (ASX: EPM, FWB: 9EU) in einem historischen Bergbaugebiet mit potenziell hohem strategischem Wert.

Das Ivigtût-Projekt von Eclipse Metals liegt im Südwesten Grönlands und war einst die größte historische Kryolith-Mine der Welt, die ein Potenzial für Seltene Erden hat. Das Unternehmen hat mit vorläufigen Bohrungen in 31 Perkussionslöchern begonnen. Proben aus der Anfangsphase deuten auf eine mögliche wirtschaftliche Ressource aus dem umfangreichen Abraum der Mine vor Ort hin, der sichtbares Kryolith, Fluorit und Quarz enthält.

Auf dem Projekt Grønnedal wurden ebenfalls Bohrproben entnommen, und die ersten Proben ergaben ermutigende Werte von Praseodym (Pr) und Neodym (Nd).

Diese ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Grønnedal-Karbonitkomplex von Eclipse Metals im Hinblick auf den Pr- und Nd-Gehalt weltweit von Bedeutung sein könnte.

Neodym-Magnete sind die am weitesten verbreitete Art von Seltenerdmagneten, und die EU importiert jährlich etwa 16 000 Tonnen Seltenerdmagnete aus China, was 98 % des EU-Bedarfs entspricht.

Ein kleines australisches Unternehmen, Prospech Ltd (ASX: PRS; FWB: 1P80), ist auch der Ansicht, dass die Region gute Explorations- und strategische Möglichkeiten bietet.

Prospech hat ein Portfolio von drei Projekten zusammengestellt, die sehr vielversprechend für Seltene Erden, Lithium und Edelmetalle sind. Das REE-Projekt Jokikangas hat erste Proben mit bis zu 2 % REE in langgestreckten Körpern und möglichen Vanadium-Lagerstätten geliefert.

Der CEO von Prospech, Jason Beckton, sagte über die finnischen Projekte: "Das Unternehmen ist sehr zufrieden mit der vorläufigen Erkundung und Zusammenstellung historischer Bohrkerndaten" aus dem Jokikangas-Projekt und "die Nachfrage nach in der EU produzierten kritischen Mineralien in Europa ist erheblich gestiegen", wobei sich die finnische Regierung verpflichtet hat, die Nachfrage aus lokalen Quellen zu decken.

Ein weiteres in Australien ansässiges Unternehmen, Neometals Ltd (ASX: NMT; FWB: 989), entwickelt in der finnischen Stadt Pori eine nachhaltige Anlage zur Gewinnung und Verarbeitung von Vanadium (VRP). Das Projekt zielt darauf ab, hochreines Vanadiumpentoxid aus vanadiumhaltigen Nebenprodukten der Stahlherstellung oder "Schlacken", die vom skandinavischen Stahlhersteller SSAB erzeugt oder gewonnen werden, zu gewinnen.

Über einen Zeitraum von 10 Jahren will Neometals VRP den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre um 1,5 Millionen Tonnen im Vergleich zum herkömmlichen Bergbau verringern. Die VRP wird keinen Abraum erzeugen und laut European Raw Materials Alliance (ERMA) einen neuen Maßstab für die Kreislaufwirtschaft in der Metallverarbeitung setzen". Eine endgültige Investitionsentscheidung über das Projekt ist für Juni 2023 geplant, der Baubeginn soll im Juli erfolgen und der Betrieb Anfang 2026 aufgenommen werden.

Die Diversifizierung der Verarbeitung und Versorgung mit Vanadium ist für die EU von großem Interesse. Vanadium steht auf der Liste der kritischen Rohstoffe und wird zunehmend in Vanadium-Flow-Batterien verwendet, die sich ideal dafür eignen, große Mengen erneuerbarer Energie über lange Zeiträume zu speichern und bei Bedarf schnell wieder abzugeben.

Da Finnland, Schweden und Grönland wahrscheinlich über beträchtliche Vorkommen an kritischen Rohstoffen verfügen und die Regierung und die EU-Behörden einen bergbaufreundlichen Ansatz verfolgen, ist es nicht verwunderlich, dass die nordischen Region auch immer mehr Interesse von Investoren Seite erfährt.

//assets.wallstreet-online.de/_media/16236/2022/05/17/dgwa-logo.png

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Inhalte der DGWA Berichte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die DGWA GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keinster Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Analysen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Angebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Informationen richten sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. DGWA GmbH übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Analysen oder die auf in enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Publizierte Finanzanalysen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dokuments. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Research-Dokumente / Berichte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen die DGWA GmbH bzw. den Autor, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. der DGWA GmbH vor. Insbesondere übernimmt die DGWA GmbH keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihr enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Die DGWA GmbH übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die DGWA GmbH in ihren Analysen veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Obwohl die in den Analysen, Veröffentlichungen und Markteinschätzungen enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Bevor der Kunde Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Wertentwicklungen geschlossen werden. Der Leser wird nachdrücklich aufgefordert, alle Informationen und Behauptungen selbst zu überprüfen. Eine Anlage in die von uns vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen, Vermögensberichte und Presseerklärungen des Unternehmens einzusehen.

Offenlegung der Interessen:

Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung:

Die DGWA GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die in den DGWA GmbH Analysen veröffentlichte Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Broker oder Investoren. Die DGWA GmbH könnte teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen.

IMPRESSUM: siehe www.dgwa.org

DGWA – Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

CEO: Stefan Müller

www.DGWA.org

info@DGWA.org