Boeing erwägt den Verkauf von mindestens zwei seiner Rüstungsgeschäfte, da der angeschlagene Flugzeughersteller mit der größten Krise seit Jahren kämpft. Finanzberater hätten im Auftrag von Boeing potenzielle Käufer kontaktiert, um das Interesse an mehreren kleineren Einheiten auszuloten, erklärten mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber Bloomberg.

Die Bemühungen seien seit etwa einem Jahr im Gange, also schon vor dem Unfall am 5. Januar, der den Flugzeughersteller unter intensive Beobachtung gestellt habe, hieß es. Zu den Vermögenswerten, die möglicherweise verkauft werden, gehöre die Boeing-Einheit Digital Receiver Technology, die Produkte für staatliche Geheimdienst- und Verteidigungskunden herstellt. Auch für einige Verteidigungsprogramme in der globalen Dienstleistungssparte des Unternehmens seien potenzielle Käufer sondiert worden.