Der Markt streift die Sorgen einer zögerlichen Zentralbank nun vollständig ab. Viele hatten die Sorge, dass der Anstieg der Inflation in den jüngsten Daten die Fed von ihrem Kurs abbringen könnte, nicht wie erwartet am 12. Juni zu handeln und die Zinsen zu senken. Doch Fed-Chef Powell sieht den Anstieg der Inflation nur als "Straßenunebenheiten" an und bleibt auf Kurs, die Leitzinsen 2024 dreimal zu senken.

Die Fed hat auch ihr Ziel von zwei Prozent Inflation klammheimlich aufgegeben. Obwohl sie auch 2025 nicht erwartet, es zu erreichen, bleibt sie auf Zinssenkungskurs. Das sind eben von nun an Unebenheiten auf der Straße. Die Anleger kennen dieses Spiel bereits: Wenn etwas nicht gut läuft, Unebenheiten auftauchen, dann steht die Fed dem Markt zur Seite und gleicht mit Liquidität aus, was nicht passt.