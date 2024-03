Der Börsenstart von Reddit am heutigen Donnerstag unter dem Tickersymbol "RDDT" wird der erste eines großen Social-Media-Unternehmens seit dem Debüt von Pinterest im Jahr 2019. Das Kerngeschäft von Reddit, die Online-Werbung, steht im Wettbewerb mit Branchenriesen wie Alphabet und Meta. Zu seinen Konkurrenten zählt das Unternehmen laut Prospekt auch Snap, X, Pinterest, Discord, Wikipedia und Amazons Streaming-Dienst Twitch.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 804 Millionen US-Dollar von 666,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Der Nettoverlust im Jahr 2023 betrug 90,8 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 158,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Das Unternehmen ist kürzlich eine erweiterte Partnerschaft mit Google eingegangen, die dem Suchgiganten mehr Zugang zu Reddit-Daten für das Training von KI-Modellen und andere Aufgaben ermöglicht.

Astera-Rallye gestern

Im Rahmen seines Börsengangs bot Reddit einigen seiner wichtigsten Moderatoren und Nutzer, den so genannten Redditors, die Möglichkeit, über ein gezieltes Aktienprogramm Aktien zu erwerben. Dieses Modell wurde bereits von Airbnb, Doximity und Rivian zur Belohnung von Power-Usern und Kunden eingesetzt.

Am Mittwoch ging das Rechenzentrums-Hardware-Unternehmen Astera Labs an die Börse und verzeichnete einen sprunghaften Anstieg seiner Aktien um 72 Prozent, da sich die Anleger für alles interessieren, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Allerdings hat der IPO-Markt seit mehr als zwei Jahren eine längere Durststrecke hinter sich, wobei Instacart, Klaviyo und Arm Holdings zu den wenigen Technologieunternehmen gehören, die in diesem Zeitraum Angebote unterbreitet haben.

