Schwaches Volumenwachstum, sinkende Rentabilität und Gewinnrückgänge durch neue Umstrukturierungspläne machen Autozulieferern derzeit das Leben schwer. Trotz dieser langfristigen Herausforderungen zeigt sich laut UBS-Anylsten ein vorsichtiger Optimismus für 2024, gestützt auf realistische Ausblicke, ein potenzielles Aufwärtsrisiko für die Produktion in Europa, einen verbesserten Kundenmix und den profitableren Verbrennungsmotorantrieb.

Die Präferenz liegt bei Zulieferern mit Selbsthilfemaßnahmen zur Rentabilitätssteigerung, soliden Bilanzen und einer pragmatischen Brancheneinschätzung. Forvia zum Beispiel besteche in diesen Bereichen und zeigt finanzielle Stabilität, so die Analysten in ihrem neuen Research-Bericht.