Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt, trotz anhaltender Warnungen einiger Politiker über mögliche negative Auswirkungen. Das Gesetz zur Teil-Legalisierung markiert einen Wendepunkt in der deutschen Drogenpolitik, nachdem ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern, welches eine Verzögerung hätte herbeiführen können, nicht zustande kam.

An der Börse hat die bevorstehende Legalisierung bereits für Aufsehen gesorgt, besonders im Bereich der Cannabis-Aktien. So liegt die Aktie des Cannabisunternehmens Synbiotic am Freitagmittag bei 14 Euro rund 15 Prozent im Plus. Auf der Handelsplattform Tradegate gehört die Aktie zu den meistgehandelten Werten des Tages. Seit Dienstag ist die Aktie um 60 Prozent gestiegen.