Strategische Expansion Hensoldt: ESG-Übernahme steht kurz bevor: Aktie zieht kräftig an! Zum Wochenende setzt sich Rüstungskonzern Hensoldt an die MDAX-Spitze. Die wichtige Übernahme des Elektro-Spezialisten ESG soll in den kommenden Tagen finalisiert werden.