Im Februar waren Whirlpool (WHR), Paramount Global (PARA) und Etsy (ETSY) die am stärksten leerverkauften Unternehmen im S&P 500 – gemessen am prozentualen Anteil der Leerverkäufe am Streubesitz (Free Float). Dies geht aus einer Untersuchung von SeekingAlpha hervor.

Die Liste der am stärksten leerverkauften Unternehmen im S&P 500 wird von Whirlpool mit einer Leerverkaufsquote von 15,3 Prozent des Streubesitzes angeführt. Dicht gefolgt von Paramount Global, wo 14,69 Prozent des Streubesitzes leerverkauft waren. Das wachsende Interesse an Leerverkäufen bei dem Medienunternehmen, das zuletzt um 3,29 Prozent zulegte, signalisiert eine bearishe Stimmung unter den Anlegern. So hat auch Warren Buffett seinen Anteil an Paramount zuletzt deutlich reduziert.