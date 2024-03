25. März 2024 - Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ... - gibt bekannt, dass es am Mittwoch, dem 27. März 2024, die Ergebnisse seines aktualisierten technischen Berichts über Juanicipio (der "Bericht") veröffentlichen wird. Am Mittwoch, dem 27. März 2024, wird um 8:15 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abgehalten, um die Ergebnisse des Berichts zu erörtern.

Einwahlnummern für Telefonkonferenzen:

Kanada / USA gebührenfrei: +1-800-319-4610

International: +1-604-638-5340

Ein Live-Webcast wird auch unter folgender Adresse verfügbar sein:

http://services.choruscall.ca/links/magsilver202403.html

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Edelmetallprojekte auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. MAG Silver entwickelt sich durch seine (44%) Joint-Venture-Beteiligung an der 4.000 Tonnen pro Tag (tpd) großen Mine Juanicipio, die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst viel versprechende Ziele anvisiert. MAG Silver führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

