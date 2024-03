Die Aktien des Unternehmens stiegen im vorbörslichen Handel um fast 3 Prozent, nachdem UPS angekündigt hatte, bis Ende 2028 insgesamt 3 Milliarden US-Dollar einsparen zu wollen. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen für 2024 einen Umsatz unter den Erwartungen der Wall Street in Aussicht gestellt. Zur Begründung wurde auf die schwache Nachfrage von Einzelhändlern, Herstellern und High-Tech-Kunden verwiesen.

United Parcel Service (UPS) rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem deutlich höheren Umsatz als am Markt bislang erwartet wurde. Zurückzuführen ist dies vor allem darauf, dass der weltweit größte Paketdienstleister an aggressiven Kostensenkungen arbeitet, um eine Verlangsamung des Versands nach der Pandemie aufgrund einer geringeren Nachfrage im E-Commerce auszugleichen.

"Nachdem wir 2023 einen schwierigen Markt hinter uns gelassen haben, steht das Geschäft mit kleinen Paketen (E-Commerce-Lieferungen) davor, 2024 und darüber hinaus zu Wachstum zurückzukehren“, sagte Carol Tomé, CEO von UPS, am Dienstag.

Der Konkurrent von FedEx und der deutschen DHL Group erwartet für 2026 einen Umsatz zwischen 108 und 114 Milliarden US-Dollar und liegt damit über der LSEG-Schätzung von 102,12 Milliarden US-Dollar.

Der Zustelldienst, der als Stimmungsindikator der Weltwirtschaft gilt, kündigte im Januar an, dass er in diesem Jahr Kostensenkungen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar plane und nicht erwarte, dass sich die Geschäftsbedingungen vor der zweiten Hälfte des Jahres 2024 verbessern würden.

UPS hat Arbeitsplätze abgebaut, Flugzeuge am Boden gelassen und auf Paketverfolgung und andere Technologien gesetzt, um den Druck der schwachen Nachfrage und der Arbeitskosten auszugleichen.

Das Unternehmen wird heute auf seiner Investoren- und Analystenkonferenz Einzelheiten zu seinen strategischen Wachstums- und Produktivitätsinitiativen bekannt geben und seine dreijährigen Finanzziele und Kostensenkungspläne erörtern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion