LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational peilt nach einem starken Jahr weitere Zuwächse bei anhaltend hoher Profitabilität an. Absatz und Umsatz sollen 2024 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das vergangene Jahr in Landsberg mitteilte. Damit ist der Konzern, der im Juni mit einer Rückkehr in den MDax rechnet, in der Tendenz etwas optimistischer als die von Bloomberg befragten Experten. Diese haben im Schnitt einen Anstieg um knapp fünf Prozent auf dem Zettel. Die Rational-Aktien legten deutlich zu.

STOCKHOLM - Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M ) hat im ersten Geschäftsquartal unerwartet gut abgeschnitten. Das operative Ergebnis kletterte in den drei Monaten bis Ende Februar auf 2,08 Milliarden schwedische Kronen (181 Mio Euro), wie die Schweden am Mittwoch in Stockholm mitteilten. Das war fast das Dreifache des Werts aus dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten zuvor mit 1,3 Milliarden Kronen Gewinn gerechnet. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss stieg auf 1,2 Milliarden Kronen und damit auf mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Aktie gewann in Stockholm nach dem Handelsstart 12 Prozent.

ROUNDUP: Süss Microtec rechnet dank KI-Boom mit mehr Geschäft - Aktie fällt

GARCHING - Der Halbleiterindustrie-Ausrüster Süss Microtec erwartet im laufenden Jahr dank eines rekordhohen Auftragsbestands überraschend viel Erlös. Vor allem das sogenannte Bonder-Geschäft soll das Wachstum laut Vorstandschef Burkhardt Frick antreiben. Dieses profitiere vom starken Kapazitätsaufbau in der Branche für die Herstellung von Chips für Künstliche Intelligenz (KI). Auch bei der operativen Marge geht der Vorstand von einer Verbesserung in diesem Jahr aus. Die Aktie des SDax-Konzerns gab nach dem guten Lauf der vergangenen Monate am Morgen jedoch nach.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 lehnt Aufspaltungsidee von Berlusconi-Firma MFE ab

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 lehnt die Forderung des von der Berlusconi-Familie kontrollierten italienischen Großaktionärs MFE nach einer Aufspaltung ab. Aufsichtsratschef Andreas Wiele sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es fällt uns schwer, irgendeinen positiven Aspekt dieser Abspaltung abzugewinnen."

ROUNDUP 2: Aroundtown rechnet mit Ergebnisrückgang - Erneut keine Dividende

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown rechnet im laufenden Jahr auch wegen des Verkaufs von Immobilien mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses. Zudem machen die gestiegenen Kreditzinsen dem Unternehmen zu schaffen. Im vergangenen Jahr fiel unter dem Strich sogar ein Milliardenverlust an. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage will das Management zudem erneut keine Dividende zahlen.

Rüstungszulieferer Renk erwartet 2024 weiteren Rückenwind - Aktie auf Rekordhoch

AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk rechnet angesichts praller Auftragsbücher auch 2024 mit glänzenden Geschäften. Zum Jahreswechsel lag der Auftragsbestand mit 4,6 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor, wie der Börsen-Neuling am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Jahr erwartet Vorstandschefin Susanne Wiegand für 2024 weitere Zuwächse. "Der weltweit hohe Bedarf an einer Rückkehr zur Vollausstattung der Streitkräfte gibt uns Rückenwind und wird auch künftig ein Treiber unseres Wachstums bleiben."

ROUNDUP: Jenoptik erhöht Dividende - peilt weiteres Umsatzplus an

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik will seinen Aktionären für das Jahr 2023 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 35 Cent je Aktie erhalten und damit 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Jena zur Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Unter dem Strich legte der auf die Aktionäre anfallende Gewinn um fast ein Drittel auf rund 72,5 Millionen Euro zu. Jenoptik hatte bereits im Februar Eckdaten bekannt gegeben, die der Konzern nun bestätigte. Die Jahresziele 2024 konkretisierte das Unternehmen. Die Aktie verlor im Nachmittagshandel rund 3,9 Prozent auf 28,84 Euro und gehörte damit im Index für mittlere Werte zu den größten Verlierern.

ROUNDUP: Unwetter treffen Finanzkonzern W&W deutlich - Gewinnaussichten mau

KORNWESTHEIM - Hohe Versicherungsschäden haben dem Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Konzernüberschuss sackte um rund 41 Prozent auf 140,5 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen aus Kornwestheim am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Konzern zwar seine eigene Prognose. Diese hatte der Vorstand aber im Herbst wegen der hohen Unwetterschäden deutlich nach unten korrigiert.

