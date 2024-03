Wie Anfang der Woche berichtet wurde, arbeiten Tesla und CATL (Contemporary Amperex Technology) gemeinsam an einer Schnellladebatterie in Nevada. Obwohl CATL aufgrund geopolitischer Spannungen vom direkten Verkauf auf dem US-Markt ausgeschlossen ist, beliefert das Unternehmen Autohersteller, indem es seine Technologie an Partner lizenziert. Wenn eine Partnerschaft zustande kommt, könnte dieses "Batterie-Power-Paar" den US-EV-Markt wieder aufladen, schrieb Morgan Stanleys Analyst Adam Jonas in einer Notiz.

Tesla arbeitet derzeit an der Markteinführung eines etwa 25.000 US-Dollar teuren Fahrzeugs. "Die USA sind ein wenig durchdrungener Markt für Elektroautos, der qualitativ hochwertige und billige Batterietechnologie benötigt. China ist ein stark durchdrungener EV-Markt mit einem Überangebot an Batterien", so Jonas weiter. "Die [U.S. Environmental Protection Agency] hat ehrgeizige EV-Ziele, muss aber auch Fragen der nationalen Sicherheit berücksichtigen. Tesla-CATL könnte ein Gamechanger sein."