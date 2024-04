Mit 26 Rekordhochs, einem Plus von fast zehn Prozent und dem Sprung über die 18.500er Marke hat der Deutsche Aktienindex im ersten Quartal alles und damit sehr viel mehr erreicht, als ihm selbst die größten Optimisten zugetraut hatten. Und auch wenn ich mich wie viele andere Marktbeobachter an dieser Stelle gern wiederhole, ein solcher Markt muss und wird irgendwann etwas heiße Luft aus dem Kessel lassen. Diese Konsolidierung bis hin zu einer Korrektur könnte im heute startenden, zweiten Börsenquartal nun wie aus dem technischen Lehrbuch beginnen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Am Abend besprechen wir wie immer Dienstags um 18.00 Uhr die HOTSTOCKS der Woche. Hier einschalten…

Risiken lauern genug in der Geopolitik, zudem kommt in der scheinbar „Never Ending Story“ um den chinesischen Immobilienmarkt mit der erneuten Aussetzung der Aktien des angeschlagenen Konzerns Country Garden ein weiteres Kapitel hinzu. Das Unternehmen muss die Vorlage seiner Bilanz für das vergangene Jahr verschieben, was in der Regel kein gutes Zeichen ist. Die Immobilienkrise im Reich der Mitte gärt weiter und ist jederzeit in der Lage, für Unruhe an den weltweiten Finanzmärkten zu sorgen.

Unruhiger als es eh schon ist wird es im Nahen Osten durch den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, der Israel unterstellt wird. Mit jedem dieser Ereignisse steigt die Gefahr, das andere Länder in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas hineingezogen werden und sich ein Flächenbrand in der Region entwickelt, der ebenfalls seine Spuren in der Weltwirtschaft hinterlassen sollte.

Was die Termine in dieser erneut verkürzten Handelswoche angeht, stechen die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone sowie die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag heraus. Hierfür gibt es mit den privaten ADP-Daten am Mittwoch eine erste Indikation. Neben den Arbeitsmarktdaten werden in den USA auch die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.