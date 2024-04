Dass der Goldpreis drauf und dran ist, die Marke von 2.300 USD pro Unze zu erreichen, zieht derzeit große Aufmerksamkeit auf sich. Im Schatten des großen Bruders allerdings macht sich nach Ansicht einiger Analysten Silber zum Sprung bereit.

Das Edelmetall, das unter anderem in Solarzellen industrielle Verwendung findet, beginnt sich nun ebenfalls zu bewegen, nachdem der Goldpreis schon seit dem vergangenen Monat von Rekord zu Rekord eilt. So ist die Gold-Silver-Ratio, die anzeigt, wie viele Unzen Silber nötig sind, um eine Unze Gold zu erwerben, am gestrigen Dienstag deutlich auf 87,6 Punkte gefallen. Allerdings ist es damit immer noch ein Stück bis zum März-Tief bei 85 Punkten – vom historischen Durchschnitt nur wenig über 50 Punkten ganz zu schweigen.

Wichtige Marke im Silberchart überwunden?

Analysten zufolge stellte die Marke von 26,00 USD pro Unze einen entscheidenden Widerstand für den Silberpreis dar. Sollte sich also herausstellen, dass diese nun nachhaltig überwunden ist, könnte das eine starke Aufwärtsbewegung auslösen, hieß es.

Bei TD Securities ist man zudem der Ansicht, dass, nachdem die charttechnische Lage sich zum Positiven gewandelt hat, nun fundamentale Faktoren dafür sorgen werden, dass Silber in einen langfristigen Aufwärtstrend übergeht. Zwar kaufen Zentralbanken kein Silber, was dessen bisherige Underperformance zu Gold zum Teil erkläre, doch komme die Stärke des Edelmetalls von der Industrienachfrage, die mehr als 50% des Marktes für physisches Silber ausmacht. Und darin bestehe das größte Potenzial für das Metall, so TDS weiter.

Nach Ansicht der Analysten deutet sich nämlich an, dass Silber der spannendste Trade des gesamten Rohstoffsektors innerhalb der Energiewende-Thematik werden könnte. Denn die Auswirkungen der Energiewende auf Silber würden oft übersehen.

Hier den ganzen Artikel lesen:

Energiewende macht Silber mit zur spannendsten Wette des Rohstoffsektors

