Rohöl der Sorte Brent stieg nach Bloomberg-Daten zunächst um 0,7 Prozent auf 91,05 US-Dollar pro Barrel, fiel dann aber wieder auf etwa 90 US-Dollar zurück und notierte damit in etwa auf dem Stand vor dem Angriff. Der Iran hat am Wochenende mehr als 300 Raketen und Drohnen abgefeuert und damit zum ersten Mal Israel vom eigenen Boden aus angegriffen. Der seit Tagen erwartete Angriff erfolgte als Vergeltung für einen israelischen Militärschlag in Syrien, bei dem iranische Militäroffiziere getötet wurden.

"Dieser Krieg könnte sich auf der Eskalationsleiter nach unten bewegen, wenn die israelische Regierung den Rat des Weißen Hauses befolgt und auf Vergeltung verzichtet", erklärte Analysten von RBC Capital Markets, darunter Helima Croft, in einer Notiz. Obwohl die iranische Aktion "viel größer als frühere Vergeltungsmaßnahmen war, wurde sie im Voraus angekündigt", sagten sie.

Öl war in diesem Jahr einer der stärksten Rohstoffe, da die OPEC+ das Angebot streng unter Kontrolle hält, um die Lagerbestände zu reduzieren und die Preise zu stützen. Der Angriff verschärft die Spannungen in einer Region, die etwa ein Drittel des weltweiten Rohöls produziert, und ist die jüngste Wendung in einer Konfrontation, die auf den Angriff der von Teheran unterstützten Hamas auf Israel im vergangenen Oktober folgte. Dennoch erklärte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen, die Angelegenheit könne "als abgeschlossen betrachtet werden", was das Risiko eines größeren Konflikts vorerst verringert.

Schifffahrtsrisiken standen ebenfalls im Fokus, nachdem der Iran kurz vor den Angriffen auf Israel ein Schiff in der Nähe der Straße von Hormus beschlagnahmt hatte. "Das am meisten gefürchtete Szenario ist die Schließung der Straße von Hormus", sagte Arne Lohmann Rasmussen, Analyse-Chef bei A/S Global Risk Management. "Ich glaube nicht, dass der Iran die Meerenge schließen wird, aber die Risiken nehmen zu."

Während die Preisbewegungen verhalten waren, war der Handel lebhaft. Bis zum Mittag betrug das Handelsvolumen in Singapur das Zehnfache des üblichen an einem normalen Handelstag. Im Vorfeld des iranischen Angriffs am Wochenende hatten Analysten die Möglichkeit diskutiert, dass der Ölpreis wieder die 100-US-Dollar-Marke pro Barrel erreichen könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion