München (ots) -



- Betriebs- als auch Anschaffungskosten werden oft falsch eingeschätzt

- Nur zwei Drittel der Hausbesitzer*innen wissen, dass sie ab 2028 mit

erneuerbaren Energien heizen müssen

- Eignung von Wärmepumpe für das eigene Haus wird häufig unterschätzt



Ein Drittel der Hausbesitzer*innen in Deutschland (33,6%) glaubt, dass man für

eine neue Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus mehr als 30.000 Euro bezahlt.

Dabei beginnen die Preise für die Anschaffung und Installation nach Förderung

bei deutlich unter 10.000 Euro. Nur ein Viertel der Befragten (23,7%) schätzt

den Preis auf weniger als 20.000 Euro. Das ergab eine repräsentative Umfrage

unter Hausbesitzer*innen von Octopus Energy und dem Marktforschungsinstitut

Civey.





Auch bei den Betriebskosten - eine der großen Stärken der Wärmepumpe - gingendie Schätzungen auseinander. Knapp die Hälfte aller Befragten (47,9 Prozent) istüberzeugt, dass eine Wärmepumpe im Betrieb teurer ist als eine Gasheizung. DieFrage, ob die Hausbesitzer*innen ihr eigenes Haus für geeignet für eineWärmepumpe halten, beantwortete die Mehrheit (51,4%) mit ja, allerdingsteilweise nur mit Sanierungsarbeiten (12,2% mit kleinen Sanierungen, 16% mitgrößeren Sanierungen)."Zu viele halten den Umstieg auf Wärmepumpen immer noch für ein reinesKlimaschutzprojekt", kommentiert Bastian Gierull, CEO von Octopus EnergyGermany. "Dabei sind sie in den meisten Fällen nicht nur die nachhaltigste,sondern auch die günstigste Art zu heizen. Leider werden nicht nur dieAnschaffungskosten überschätzt, auch der große Vorteil, dass Wärmepumpen imBetrieb deutlich weniger kosten, hat sich noch nicht herumgesprochen. Deshalbist es für eine klimagerechte Energiewende so wichtig, dass wir besser über diegünstigste Heizlösung aufklären, um Hausbesitzer*innen vor einer teurenEntscheidung für Gas und Öl-Heizungen zu schützen."Nur zwei Drittel der Befragten (65,7%) waren sich bewusst, dass sie ab 2028verpflichtet sind, ihr Haus mit erneuerbaren Energien zu heizen. Dabei hattejeder Elfte konkrete Pläne zum Einbau einer neuen Heizung in den nächsten zweiJahren. Bei den 18- bis 29-Jährigen war es sogar fast jeder Sechste (15,8%).Preis als wichtigster Faktor - und größte WissenslückeDer wichtigste Faktor dabei ist der Preis. Nach einer noch funktionierendenbestehenden Heizung wurde "zu teuer" als zweithäufigster Grund (37,4%) vonBefragten genannt auf die Frage, warum sie aktuell keine neue Heizung planenwürden. Genauso nannten 59 Prozent der Befragten die hohen Anschaffungskostenals größtes Hindernis bei der Anschaffung einer Wärmepumpe - weit vor derUnsicherheit über die Eignung im eigenen Haus (44,7%) oder der Unklarheit