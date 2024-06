Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) setzte im Januar 2024 bei 165 Euro zu einem kräftigen Kursanstieg an. Zuletzt befeuerten positive Analystenkommentare im Vorfeld der Veröffentlichung wegen des Umsatzwachstums in China und in Lateinamerika trotz sinkender Umsätze in Nordamerika den Aktienkurs. Nach dem starken Kursanstieg seit dem Jahresbeginn flachte sich die Aufwärtsbewegung der Adidas-Aktie trotz des Jahreshochs vom 3.6.24 bei 236,30 Euro etwas ein.

Mit Inline-Optionsscheinen auf die Adidas-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten im Falle hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Adidas-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.