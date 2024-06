Die Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) büßte seit ihrem Jahreshoch vom 1.3.24 bei 87,12 Euro bislang nahezu ein Viertel ihres Wertes ein. Besonders stark geriet der Aktienkurs seit Mitte Mai nach der Veröffentlichung enttäuschender Gewinnzahlen und eines reduzierten Ausblickes unter Druck. Derzeit notierte die Aktie bei 66 Euro.

Da das Unternehmen nun bereits die Talsohle durchschritten haben sollte und die Bewertung sehr tief sei, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 104 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Brenntag-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 69 Euro erholen, wo sie zuletzt am 21.5.24 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.