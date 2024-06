Die Aktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller hat alle ihre im Rahmen der Transaktion zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt. Der Handel der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange soll voraussichtlich am 19. Juni 2024 beginnen, mit Lieferung gegen Bezahlung des Bezugspreises am 20. Juni 2024.

Die Warteck Invest AG hat erfolgreich neue Aktien im Anschluss an ihr Bezugsrechtsangebot platziert. Insgesamt wurden 226 nicht bezogene neue Namenaktien nach Marktschluss verkauft, was einen Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Millionen einbrachte. Insgesamt wurden 61'875 neue Namenaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben, wodurch die Anzahl der voll einbezahlten Namensaktien auf 309'375 erhöht wurde. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung plant das Unternehmen, seinen Wachstumskurs fortzusetzen, Entwicklungsprojekte zu realisieren und die Eigenkapitalbasis zu stärken.

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft mit einem diversifizierten Portfolio an Renditeliegenschaften. Das Unternehmen bewirtschaftet sein Portfolio mit dem Ziel der nachhaltigen Ertragssicherung und der Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre.

Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf diese Aussagen verlassen. Die Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstellt. Interessenten sollten Entscheidungen über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG auf der Grundlage eines Prospekts treffen. Die Informationen in der Mitteilung dürfen nicht in Ländern verbreitet werden, in denen dies gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist.

Die Warteck Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1.754EUR auf Lang & Schwarz (20. Juni 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.