Chao Wang, Analyst bei Goldman Sachs, betont in einer Analyse die Führungsposition im High-End/High-Speed Kupferkaschierte Leiterplatten-Segment, die trotz eines Preispremiums von 20 Prozent einen globalen Marktanteil von über 40 Prozzent hält. Die Aktie von Elite Material, gelistet an der Taiwan Stock Exchange, hat laut Goldman ein Kursziel von 685 New Taiwan Dollar, was einem Anstieg von circa 50 Prozent entspricht.

Ein weiteres Unternehmen auf der Liste ist Thai Oil, eine Erdölraffinerie, die für ihre starke Cashflow-Generierung und geringere Investitionsintensität gelobt wird. "Das Clean Fuel Project soll die Kapazität um 45 Prozent steigern und die EBITDA pro Barrel um 40 Prozent erhöhen", so Nikhil Bhandari, Analyst bei Goldman Sachs. Er prognostiziert eine jährliche Wachstumsrate des EBITDA von 37 Prozent für die Jahre 2024 bis 2026. Die Aktien von Thai Oil, notiert an der thailändischen Börse und als ADR an der Nasdaq, haben ein Kursziel von 75 Thailändischen Baht (1,91 Euro), was eine Steigerung von um die 47 Prozent darstellt.

Zuletzt hat Goldman das niederländische Beleuchtungsunternehmen Signify hinzugefügt. "Signify profitiert von einer idiosynkratischen Margenbeschleunigung, auch in einem schwächelnden Markt", so Analystin Daniela Costa in ihren jüngsten Bemerkungen. Sie sieht das Unternehmen als großen Profiteur einer Belebung im europäischen Bausektor. Goldman setzt ein Kursziel von 38 Euro für Signify, was einem potenziellen Anstieg von etwa 60 Prozent entspricht. Die Aktien werden an der Euronext Amsterdam und als ADR an der Nasdaq gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

