Bonn (ots) - HWWI analysiert Kauf- und Mietpreise im Verhältnis zum regionalen

Einkommen



37 Landkreise und Städte bieten Käufer*innen einen Einkommensvorteil



Eigentümer geben einen geringen Teil des Einkommens für Wohnen aus als im

Vorjahr





Haushalte mussten 2023 im Durchschnitt über alle Regionen hinweg einengeringeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen aufwenden als nochein Jahr zuvor. Dies gilt sowohl für Mieter*innen als auch für Käufer*innen vonWohnungen. Wie hoch die Einkommensanteile genau sind, die jeweils in den 400deutschen Regionen durchschnittlich für die Nettokaltmiete beziehungsweise dieanfängliche Kreditzahlung aufgebracht werden müssen, hat das HamburgischeWeltWirtschaftsInstitut (HWWI) für den Postbank Wohnatlas berechnet.Eingeflossen sind auch regionale Unterschiede bei den Miet- undImmobilienpreisen. Das HWWI hat den jeweiligen Einkommensanteil auf Basis derdurchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommen für eine70-Quadratmeter-Wohnung berechnet. Für den Fall eines Immobilienkaufs legte dasHWWI eine Kreditaufnahme von 80 Prozent des Preises inklusive Grunderwerbsteuernund zwei Prozent Notargebühren zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent und einerAnfangstilgung von 2,5 Prozent zu Grunde. Nebenkosten für Makler oder Sanierungsind nicht berücksichtigt.Nach dieser Berechnung identifizierten die Fachleute 37 Regionen, in denenKäufer*innen 2023 einen geringeren Anteil ihres Haushaltsnettoeinkommens für dieFinanzierung ausgeben mussten als für Miete.Nach einer Faustformel sollten Privathaushalte nicht mehr als 30 Prozent desverfügbaren Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufwenden. Da dies auch diegestiegenen Wohnnebenkosten einschließt, sollen sich Mieter*innen undKäufer*innen bei Nettokaltmiete und Annuitätenzahlungen eher an der25-Prozent-Linie orientieren. Mieter*innen bleiben im Durchschnitt über alleRegionen 2023 weiterhin deutlich unter dieser Marke. Gegenüber dem Vorjahr sankder durchschnittliche Einkommensanteil für die Nettomiete leicht von 14,4 auf14,1 Prozent. Wesentlich stärker fiel die durchschnittliche Entlastung gegenüberdem Vorjahr für Immobilienkäufer*innen aus. Während der Annuitätenanteil amEinkommen über alle Regionen 2022 noch bei 24,5 Prozent lag, ist er 2023 um 5,1Prozentpunkte auf 19,4 Prozent gesunken. Somit ist es für Eigentümer*innen invielen deutschen Gebieten einfacher geworden, unter der 25-Prozent-Marke zubleiben.55 Prozent der deutschen Haushalte lebten 2023 laut Postbank Wohnatlas in einerder 260 Regionen, in denen durchschnittlich weniger als 20 Prozent desHaushaltseinkommens für die Finanzierung einer Eigentumswohnung ausgegeben