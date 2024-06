NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 965 Euro belassen. Am Vortag habe es für Investoren in einer Telefonkonferenz eine Vorschau gegeben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei angedeutet worden, dass sich die Nachfrage in Deutschland etwas bessere, in Südeuropa aber gedämpft verlaufe. In Osteuropa, Frankreich, Großbritannien und der Region Asien-Pazifik laufe es gut. In den USA jedoch sei der Trend schwächer als zuletzt angedeutet./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 06:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 06:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 816,5EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 965

Kursziel alt: 965

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m