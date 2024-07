Dafür müssen die Anleger aber daran glauben, dass es bei der Stichwahl in Frankreich am Sonntag nicht so schlimm kommen wird, wie das mancherorts im Moment befürchtet wird. Der Aktienmarkt will sich jetzt endlich nach oben losschlagen und die politische Unsicherheit gänzlich abschütteln.

Die Indizes in New York tendieren vom ersten Handelstag des Monats Juli bis zum Tag nach dem Unabhängigkeitstag typischerweise fester, um dann wieder nachzugeben. Der Effekt wird teilweise auf den „Turn of the Month“-Effekt zurückgeführt, bei dem die Märkte tendenziell in den letzten Tagen eines Monats und den ersten Tagen des neuen besser abschneiden. Gezielte Handelsstrategien um diesen Feiertag herum könnten also dazu führen, dass am Freitag an der Wall Street eher Verkaufsstimmung herrschen wird.