TORONTO und GATINEAU, QC, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 27. Juni 2024 die Kriterien erfüllt hat, die für die Entkonsolidierung seiner Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, Portage CyberTech Inc. („Portage CyberTech") für Rechnungslegungszwecke erfüllt hat, nachdem Converge beschlossen hat, auf sein Recht auf Mehrheitsvertretung im Vorstand von Portage CyberTech (der „Vorstand von Portage") gemäß einer Stimmrechtsvereinbarung vom 27. Juni 2024 („Stimmrechtsvereinbarung") zu verzichten.

In Verbindung mit der Unterzeichnung der Stimmrechtsvereinbarung gab Portage CyberTech bekannt, dass es eine neue eigenständige Kreditfazilität mit der Canadian Imperial Bank of Commerce („CIBC") in Höhe von bis zu 15 Mio. US-Dollar abgeschlossen hat, von denen 10 Mio. US-Dollar sofort in Anspruch genommen werden können und die zusätzlichen 5 Mio. US-Dollar von der Erreichung zukünftiger Finanzziele abhängig sind.